Дмитро Кулеба: "У Лаврова сталися прикрі несподіванки"

51 хвилин(и) тому

Росія має проблеми не лише на воєнному, але й на дипломатичному фронті.

Про це в інтерв'ю кореспонденту ВВС News Україна Георгію Ерману заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За приклад головний дипломат України навів нещодавнє турне Лаврова Африкою,.

Пан Кулеба також відповів на запитання щодо ролі Андрія Єрмака в українській зовнішній політиці та пояснив скандальний вибір посла до Болгарії.

У питанні постачання бойових літаків та далекобійних ракет Україна, на переконання міністра, виходить на фінішну пряму.