Над США повисла загадкова повітряна куля. Звідки вона і чим небезпечна

1 година тому

Автор фото, Reuters

Влада США помітила над північчю країни розвідувальну повітряну кулю і тепер уважно спостерігає за нею. Пентагон вважає, що куля належить Китаю.

"Уряд США зафіксував і відстежує висотну розвідувальну повітряну кулю, яка наразі перебуває над континентальною частиною США", - заявили у військовому відомстві.

За даними американських ЗМІ, у Пентагоні не сумніваються, що куля - китайська. Влада США направила запит до КНР щодо об'єкта, але збивати його не стали через значні розміри.

Китай інцидент поки що ніяк не коментував.

Повітряну кулю бачили пілоти, повідомили у Пентагон.

"Я не називатиму точні розміри. За нашими оцінками, куля досить велика і її уламки можуть завдати шкоди, якщо ми її зіб'ємо", - заявив представник Пентагону.

Повідомляється, що куля не становить загрози для цивільної авіації, оскільки перебуває на великій висоті.

"Куля зараз переміщається на висоті значно більшій, ніж та, на якій здійснюються комерційні авіаперевезення, і не становить будь-якої загрози для людей на землі", - заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

За його словами, таке вже траплялося в останні роки.

Як повідомляє телекомпанія NBC, у середу військове командування США збиралося, щоб обговорити інцидент і можливі заходи у відповідь. Про виявлення кулі поінформували президента США Джо Байдена.

Джерела NBC зазначають, що після виявлення об'єкта в повітря підняли авіацію, у тому числі винищувачі п'ятого покоління F-22 Raptor, а також літак радіолокаційного виявлення.

Повітряну кулю вперше помітили у середу над містом Біллінгс у штаті Монтана. До цього, ймовірно, об'єкт пролетів над територією Канади.

У п'ятницю Канада заявила, що спостерігає за "потенційним другим інцидентом" із повітряною кулею, але не повідомила, яка країна може стояти за цим. У заяві йдеться, що країна у тісному зв'язку з США, щоби "захистити конфіденційну інформацію Канади від загроз іноземної розвідки".