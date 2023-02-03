ЗМІ: США пропонували Путіну угоду в обмін на території України. Вашингтон і Москва заперечили

1 година тому

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Білий дім та ЦРУ відреагували на повідомлення у ЗМІ, в яких йдеться, що директор ЦРУ Вільям Бернс нібито пропонував президентові Росії Володимиру Путіну залишити за собою частину території України, щоб закінчити війну.

Це нібито відбувалось в рамках мирного плану, складеного від імені президента Джо Байдена.

Йдеться, зокрема, про публікацію, розміщену в четвер у швейцарсько-німецькій газеті Neue Zürcher Zeitung (NZZ) і потім розтиражовану іншими виданнями. У ній цитуються німецькі політики, які кажуть, що Байден хотів би уникнути затяжної війни в Україні і тому через Бернса запропонував Путіну серед іншого приблизно 20% території України за умови, що той припинить бойові дії.

Стверджується, що Київ відхилив пропозицію, "бо вони не хочуть, щоб їхня територія була розділена", тоді як у Кремлі американському посланцю заявили, що вони "у будь-якому разі виграють війну в довгостроковій перспективі", повідомляла NZZ.

Тільки після того, як і Москва і Київ відкинули цю пропозицію, адміністрація Байдена зобов'язалася надати Києву танки Abrams, йдеться в статті.

Журналісти стверджують, що наприкінці січня Бернс таємно відвідав Москву, де й обговорював цей план із російським керівництвом.

Раніше газета Washington Post повідомляла про таємну поїздку директора ЦРУ до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Якихось підтверджень нещодавнього візиту Бернса до Москви немає.

Близькі за змістом чутки про те, що такий мирний план насправді міг бути і нібито саме з ним пов'язане зволікання з оголошенням про постачання сучасних танків Україні, лунали протягом останнього тижня і в російському медіапросторі з посиланням на навколокремлівські джерела.

У коментарі тижневику Newsweek неназваний представник ЦРУ назвав повідомлення NZZ неправдивим. У свою чергу, заступник прессекретаря Ради національної безпеки Білого дому Шон Деветт заявив виданню, що інформація NZZ "не точна" і що ЦРУ скаже те саме.

У п'ятницю представник Кремля Дмитро Пєсков також прокоментував інформацію про те, що директор ЦРУ таємно відвідував Москву у січні. "Усі ті повідомлення, це все "качка", - сказав Пєсков.

Перший заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив Newsweek, що репортаж NZZ був "цікавий", але не може "коментувати припущення".

У Києві поки що не давали офіційних коментарів щодо цієї інформації.

Наприкінці минулого тижня радник офісу президента України Михайло Подоляк в одному з інтерв'ю заявив, що жодних таких переговорів не було, проте додав, що "безумовно, якісь консультації та телефонні дзвінки на різних рівнях завжди йдуть". Водночас, наголосив він, на такі речі Україна б за жодних умов не погодилася.

У понеділок прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомляв, що переговори між Росією та Україною "зараз неможливі, оскільки для них немає умов ні де-факто, ні де-юре".