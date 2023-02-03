Новий Porsche помилково виставили на продаж за $18 тисяч

Моніка Міллер

BBC News

1 година тому

Автор фото, Porsche Підпис до фото, Стартова ціна Porsche Panamera в Китаї - 148 000 доларів

Покупці виявили, що онлайн-реклама розкішного автомобіля була надто гарною, щоб бути правдою.

Дилерський центр Porsche у китайському місті Іньчуань виставив новий автомобіль за 124 000 юанів (18 300 доларів США), це при тому, що насправді мінімальна ціна моделі - 148 000 доларів.

Акція привабила сотні потенційних покупців, які поспішили забронювати авто за такою вигідною ціною.

Представник німецького виробника автомобілів сказав BBC, що реклама "містила серйозну помилку у роздрібній ціні", яку негайно зняли.

"Оскільки в наявності був лише один автомобіль, центр Porsche зв'язався з першим клієнтом, який вніс комісію за бронювання, і домовився про прийнятну угоду", - додали в компанії.

Дилерський центр також зв'язався з "кожним учасником торгів окремо та пояснив ситуацію з вибаченнями".

Помилкову інформацію опублікували 30 січня, і клієнтам, які сплатили комісію за бронювання в розмірі 911 юанів (близько 135 доларів), кошти повернули, сказали у Porsche.

Інцидент викликав резонанс у китайських соціальних мережах, і один коментатор написав: "Ось, чому я не купую Porsche, лол".

Інші припустили, що це просто "гарно спланована" рекламна стратегія.

Також була думка, що компанія вчинила "безвідповідально" і мала прийняти пропозицію про зниження ціни.

Інший користувач соціальних мереж стверджував, що був першою людиною, яка спробувала купити автомобіль, але скасував своє замовлення, коли йому повідомили справжню ціну. Він сказав, що було б неправильно намагатися скористатися помилкою.

Компанія Porsche почала продавати автомобілі у материковому Китаї понад 20 років тому.

В останні роки компанія розширила своє представництво у другій за величиною економіці світу, відкривши нові дилерські центри.

Зараз ця країна є найбільшим окремим ринком Porsche у світі, обсяг продажів якого за перші шість місяців минулого року склав 6,2 мільярда доларів.