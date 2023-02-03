Легендарний Boeing 747 зняли з виробництва. Чому це сталось і як з ним прощались

51 хвилин(и) тому

Автор фото, FLIGHTRADAR24.COM Підпис до фото, Траєкторія польоту останнього Boeing 747 над Вашингтоном

Останній літак Boeing 747 вийшов із складального цеху. Його купила американська вантажна авіакомпанія Atlas Air. Літатимуть 747-і, вочевидь, ще довго, але їхній випуск припинили.

"Боїнгу", який здійснив справжню революцію у сфері цивільної авіації і який прозвали за свою популярність "королевою небес" (Queen of the Skies), влаштували королівські проводи: екіпаж лайнера намалював у небі величезну корону і цифру 747.

Boeing 747 - один із найвідоміших літаків у світі, його виробляли понад 50 років. Саме з ним пов'язаний початок ери гігантських реактивних літаків, які називають Jumbo Jet. Він був першим літаком, який отримав таке прізвисько.

Робітники попрощалися з ним декількома днями раніше. У вівторок 31 січня тисячі співробітників компанії Boeing зібралися на найбільшому у світі Еверетському авіаційному будівельному заводі в штаті Вашингтон, де 747-і вироблялися з 1967 року. Серед присутніх були конструктори, які допомагали створювати цей лайнер, та зірка Голлівуду Джон Траволта, ентузіаст авіації, який має ліцензію пілота.

Коли Траволта був громадським представником австралійської авіакомпанії Qantas, він також навчався літати на Boeing 747. "Це була найскладніша програма, яку будь-коли доводилося освоювати комерційному пілоту", - сказав знаменитий актор.

Автор фото, Reuters

Останній 747-й зійшов з конвеєра 7 грудня, пройшов усі належні перевірки, льотні випробування, отримав відповідну ліврею (забарвлення для кожної конкретної авіакомпанії), після чого його передали компанії Atlas, яка використовуватиме його для перевезення вантажів.

Boeing 747 розробили лише за 28 місяців. Він став першим в історії двофюзеляжним реактивним лайнером і був створений в 1970 для американської компанії Pan Am, якої більше не існує.

Однак колосальний комерційний успіх 747-го останніми роками дещо побляк після того, як і сам Boeing, і його європейський конкурент Airbus розробили більш економічні і, отже, більш прибуткові літаки.

Наступна модель компанії Boeing 777 Х може з'явитися на ринку не раніше 2025 року.