Рафейро ду Алентежу побив рекорд найстарішого пса світу

Катрин Армстронг

BBC News

1 година тому

Автор фото, Guinness World Records Підпис до фото, Бобі побив рекорд Книги Гіннесса, ставши найстарішим собакою

Книга рекордів Гіннеса визнала 30-річного португальського собаку найстарішим у світі.

Бобі - чистокровний Рафейро ду Алентежу - порода, яка має середню тривалість життя від 12 до 14 років.

Раніше найстарішою була австралійка Блюї, яка померла 1939 року у віці 29 років і 5 місяців.

1 лютого Бобі було 30 років і 226 днів, і, як кажуть, він почувається добре для свого віку. Книга рекордів Гіннесса підтвердила цей вік урядовою базою даних домашніх тварин Португалії, якою керує Національна спілка ветеринарів.

Він народився разом із трьома братами і сестрами у флігелі будинку родини Коста у селі Конкейруш на західному узбережжі Португалії і прожив з цією родиною все життя.

Леонель Коста, якому на той момент було вісім років, сказав, що у його батьків було багато тварин, їм довелося усипити цуценят, але Бобі втік.

Автор фото, Guinness World Records Підпис до фото, Частково секрет довголіття Бобі полягає у мирному середовищі, в якому він живе

Леонель і його брати тримали собаку в таємниці від своїх батьків, доки його зрештою не виявили. Він став членом сім'ї, якого годують зі стола.

"Між кормом для тварин і справжнім шматком м'яса Бобі, не вагаючись, вибирає друге", - сказав Коста, який завжди замочує їжу у воді, щоб видалити більшу частину приправ.

Бобі налякав господарів у 2018 році, коли він раптово знепритомнів через утруднене дихання, його довелось госпіталізувати. Але крім цього випадку, каже Коста, Бобі мав спокійне життя, і секрет його довголіття напевно полягає у "мирному середовищі", припускає господар пса.

Можливо, це також і гени - мати Бобі дожила до 18 років.

Однак роки все ж таки беруть своє, Бобі важко ходити, його зір погіршується.

Коста каже, що Бобі є "останнім із довгого покоління тварин" у їхній родині, і називає його "унікальним собакою".

Визнання Бобі найстарішим собакою в історії сталося лише через два тижні після того, як Книга рекордів Гіннеса надала цей титул іншому псу, 23-річному чихуахуа Спайку.