Скандал в міноборони з Лієвим. Чому перед ним вибачились журналісти, але він звільнився

24 хвилин(и) тому

Автор фото, Фото з особистої сторінки Олександра Лієва

Міністерство оборони України не підтвердило наявність російського громадянства у колишнього очільника департаменту військово-технічної політики Олександра Лієва.

"Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Олександра Лієва іншого громадянства, крім українського, до міноборони не надавалося", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що Лієв при вступі на посаду держслужбовця проходив обов'язкові відповідні перевірки і жодних заперечень щодо нього від СБУ не було.

Він працював у відомстві з літа 2022 року.

Напередодні в інтернеті з'явилася низка матеріалів щодо нібито наявності російського паспорта в Олександра Лієва. А кілька днів тому його звинуватили у проросійських поглядах у минулому.

Ці повідомлення сам Лієв послідовно заперечував, проте змушений був зрештою написати заяву про звільнення.

При цьому навіть журналісти, які поширили інформацію щодо нібито російського паспорта чиновника, зрештою визнали свою помилку та вибачились перед ним.

Історія з вигаданим паспортом РФ

У четвер, 2 лютого, журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач з посиланням на джерела видання в українській розвідці повідомив, що в Олександра Лієва нібито є російський паспорт. Також видання опублікувало нібито фото документа.

Сам Лієв одразу ж відповів, що у нього є лише українське громадянство. Окрім того, за його словами, у опублікованому "паспорті" стоїть чужий підпис та не його фото.

Це було продовження скандалу з Лієвим зі звинуваченнями його в проросійському минулому, який журналісти підняли накрикінці січня.

Через це ще 1 лютого Олександр Лієв написав заяву на звільнення з міністерства оборони за власним бажанням, а 2 лютого заяву задовільнили. Саме в цей день випливли і звинувачення нібито у наявності в нього паспорта РФ.

3 лютого Михайло Ткач та видання "Українська правда" вибачилися за історію з паспортом РФ.

"Вчора я помилився. Я приношу вибачення Олександру Лієву. "Інформація про російський паспорт Олександра Лієва, опублікована вчора, не відповідає дійсності", - написав журналіст у фейсбуці.

Погрози і заява в СБУ

У міністерстві оборони Олександр Лієв очолював департамент, який займається закупівлею зброї та техніки, а також веде перемовини з міжнародними партнерами щодо військової допомоги Україні.

3 лютого він повідомив, що за ніч отримав майже дві сотні повідомлень з погрозами.

У відео на фейсбуці він повідомив, що подав заяву до СБУ з проханням перевірити ті джерела інформації про його російський паспорт, які використав Михайло Ткач, "на предмет їхнього мотиву".

За словами Лієва, "багато людей в міноборони останні десятки годин були змушені думати не про ті речі, про які зараз невідкладно потрібно думати".

Чи були російські погляди?

Звинувачення у нібито наявності в Олександра Лієва російського паспорта не єдині, які пролунали на його адресу за останній тиждень.

31 січня очільник "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін звинуватив Олександра Лієва в проросійських поглядах.

За словами Шабуніна, Лієв у 2013 році отримав нагороду від "російського імператорського дому", а у 2006 році нібито координував розставлення пікетів та блокпостів біля маяків, які мали відійти Україні, але незаконно утримувалися флотом РФ.

Також Шабунін твердив, що у березні 2014 року Лієв нібито закликав Київ "почути Крим".

Тоді ж звинувачення щодо Лієва фактично підтвердила заступниця голови парламентського комітету з нацбезпеки від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

"Щодо Олександра Лієва — підтверджую ризики, рекомендували міністру оборони звільнити його ще кілька місяців тому, зверталася до Служби безпеки України, яка наразі активно опрацьовує міністерство оборони України. Також вважаю, усі фахівці "середньої ланки", "інституційна пам'ять" міністерства мають бути скрупульозно проаналізовані", - написала вона у фейсбук.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У 2012-му Віталій Шабунін створив та очолив "Центр протидії корупції"

Сам Лієв повідомив, що перед роботою в міноборони неодноразово проходив перевірки СБУ та відповідав на всі ці запитання. Він також додав, що нещодавно пройшов додаткове дослідження на поліграфі.

Він нагадав, що виїхав з Криму у березні 2014 року, там його оголосили персоною нон грата і заборонили в'їзд.

Лієв твердить, що не підтримував незаконний референдум у Криму, а його висловлювання того часу перекрутили.

На захист Лієва, його ділової репутації та проукраїнської позиції стали низка громадських діячів, зокрема і його колишній колега на "Суспільному" Юрій Макаров.

Спецоперація з дискредитації?

Олександр Лієв також нагадав, що українська розвідка у січні попереджала про інформаційно-психологічну спецоперацію з дискредитації військово-політичного керівництва країни.

"Я організатор, виконавець. Сфабрикований "вкид" відриває мене від роботи, ускладнює стосунки з контрагентами-постачальниками, дискредитує мене в очах офіцерів моєї команди, але направлений він не проти мене, очевидно, це спроба дискредитувати міністра оборони", - написав він у фейсбуці.

Хто за цим стоїть і для чого це робить - питання до компетентних органів, додав Лієв.

Своєю чергою виконавча директорка у Інституту Масової Інформації Оксана Романюк переконана, що історія з нібито російським паспортом Лієва - це удар по довірі до медіа.

"Прикро вражена інформацією про те, що про Лієва написало понад 90 медіа, а за коментарем звернулося лише двоє... Бо ця історія - це удар не так по його репутації, як по довірі до медіа", - написала вона.

За словами медіаекспертки, історію про паспорт поширили десятки медіа і телеграм-каналів, але більшість згодом не пояснили, що новина виявилася неправдивою. "Здається, Х'юстон, у нас проблеми...", - резюмувала Романюк, коментуючи ситуацію.

Яєчний скандал в Міноборони

Автор фото, ДБР Підпис до фото, Обшуки ДБР у підприємців, які продали МОУ яйця по 17 грн

Це не перший скандал в міноборони за останній час.

21 січня журналісти звинуватили міноборони в закупівлі продуктів за завищеними у кілька разів цінами. У матеріалі йшлося, що ціни на продукти втричі більші за роздрібні в київських супермаркетах.

Міністр оборони Олексій Резніков особисто відповів на ці закиди. Він пояснив, що міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням.

"Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже - не просто службовий злочин", - підкреслив міністр.

Зокрема, на його думку, такий скандал міг зашкодити переговорам щодо надання Україні західної зброї.

А 1 лютого три чиновники міноборони отримали підозри за лобіювання укладення договорів про постачання продуктів для військових за завищеними цінами, за закупівлю неякісних бронежилетів та за фіктивний договір на оцінку стану відремонтованих складових авіатехніки.