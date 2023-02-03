Помер французький модельєр Пако Рабанн

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пако Рабанн в 1993 році

Помер відомий французький модельєр Пако Рабанн. Йому було 88 років.

Пако Рабанн— французький модельєр-кутюр'є іспанського походження, революціонер у світі моди 1960-х.

Знаменитий своїм одягом з альтернативних матеріалів - пластику, паперу та металу.

Його одяг носили багато зірок кіно, серед яких Одрі Хепберн і Джейн Фонд.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сукні з алюмінію, колекція 1977 року

Смерть Рабанна підтвердила компанія-засновник його бренду, представники якої наголосили, що він "відзначив покоління своїм радикальним баченням моди, і його спадщина житиме".

У заяві, опублікованій на офіційній сторінці відомого дизайнера в інстаграмі, сказано: "Дім Paco Rabanne хоче вшанувати пам'ять нашого далекоглядного дизайнера та засновника, який помер сьогодні у віці 88 років".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Пако Рабанн в 1968 році

Пако Рабанн неодноразово відвідував і Київ. У 2006 перебував у столиці України із виставкою графіки.

"Україна нагадує мені зараз квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки", - так він описав побачені після Помаранчевої революції у 2004 році.

Модельєр написав про свою творчість п'ять книг.