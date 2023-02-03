Помер французький модельєр Пако Рабанн
Помер відомий французький модельєр Пако Рабанн. Йому було 88 років.
Пако Рабанн— французький модельєр-кутюр'є іспанського походження, революціонер у світі моди 1960-х.
Знаменитий своїм одягом з альтернативних матеріалів - пластику, паперу та металу.
Його одяг носили багато зірок кіно, серед яких Одрі Хепберн і Джейн Фонд.
Смерть Рабанна підтвердила компанія-засновник його бренду, представники якої наголосили, що він "відзначив покоління своїм радикальним баченням моди, і його спадщина житиме".
У заяві, опублікованій на офіційній сторінці відомого дизайнера в інстаграмі, сказано: "Дім Paco Rabanne хоче вшанувати пам'ять нашого далекоглядного дизайнера та засновника, який помер сьогодні у віці 88 років".
Пако Рабанн неодноразово відвідував і Київ. У 2006 перебував у столиці України із виставкою графіки.
"Україна нагадує мені зараз квітку, яка на очах розкриває свої пелюстки", - так він описав побачені після Помаранчевої революції у 2004 році.
Модельєр написав про свою творчість п'ять книг.