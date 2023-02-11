Дрони, бомби і ракети - де цієї ночі тривали російські обстріли

1 година тому

Автор фото, Генштаб ЗСУ/Facebook

Ввечері 10 лютого та в ніч проти 11 росіяни атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, лише з шостої години вечора п'ятниці і до півночі українські ППО знищили два десятки "шахедів", які росіяни запускали зі східного узбережжя Азовського моря.

"З 18.00 по 23.55, силами та засобами Повітряних Сил ЗС України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 20 ударних дронів-камікадзе Shahed-136/131", - йдеться у повідомленні Генштабу.

Частина з цих дронів атакувала енергетичну інфраструктуру району, повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"У Криворізькому районі були атаковані 2 об'єкти енергетики, при цьому 1 дрон влучив в раніше уражений об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці влучення виникла пожежа. Наразі пожежу вже ліквідовано. Без втрат", - повідомив він у Телеграм.

Ще один удар за допомогою "шахеда" було завдано по об'єкту енергетичної інфраструктури у Нікопольському районі.

"Постраждалих немає, але руйнування значні", - повідомив голова ВА Кривого Рогу, зазначивши, що в самому місті "прильотів не було", а "вся важлива інфраструктура працює".

Ракети і бомби

Впродовж ночі двічі російських ракетних ударів зазнала Одещина.

"Намагаючись створити панічні настрої серед населення прикордонних з Молдовою і невизнаним Придністров'ям районах, рашисти спрямували по розташованій там критичній інфраструктурі ракети повітряного базування", - повідомили в ОК "Південь".

Тим часом на острів Зміїний росіяни скинули бомби. Авіабомби скидали два Су-24М.

Повітряну атаку підкріплювали і обстріли з суходолу - із Криму. Як повідомили в ОК "Південь", з берегового ракетного комплексу з території півострова росіяни застосували протикорабельні ракети "Онікс", якими влучили у прибережну зону.

Людських втрат та постраждалих нема.

Автор фото, Олег Синєгубов/Харківська ОВА/Telegram

Не припиняються й обстріли прикордонних районів Харківщини - ударів зазнали щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про масований ракетний удар, одним із наслідків якого стало "пошкодження об'єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури". Внаслідок одного з ракетних ударів були поранені вісім людей.

Крім того, внаслідок обстрілів та авіаційних ударів по Вовчанську Чугуївського району пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, об'єкти промисловості, будівля "Ощадбанку". 69-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована.

Голова Харківської ОВА також повідомив, що в суботу впродовж дня зберігається загроза ворожих ракетних ударів та атак дронів.

Автор фото, Павло Кириленко/Донецька ОВА/Telegram

Тим часом населені пункти Донеччини росіяни обстрілюють з артилерії та "Градів".

Як повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, "вночі росіяни обстріляли відносно далеку від фронту Карлівку Новогродівської громади", де пошкоджено будинок.

"На Волноваському напрямку ворог застосував "Гради" в Богоявленці, під постійними обстрілами Вугледар", - повідомив голова Донецької ОВА, додавши, що минулося без постраждалих.

Курахівська громада зазнала 5 обстрілів — там поранено 3 людини, пошкоджено 17 будинків.

На ранок Авдіївка зазнала артобстрілу та обстрілу з Градів — без жертв.