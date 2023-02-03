Підсумки саміту Україна-ЄС. Кулеба про Лаврова. Загадкова куля над США. Теленовини ВВС

У випуску 3 лютого:

  • Підсумки саміту Україна-ЄС. Коментарі кореспондентів ВВС
  • Рішення саміту Україна-ЄС оцінюють аналітики Маріанна Фахурдінова і Олександр Краєв
  • Думка дипломатів про підсумки зустрічі в Києві
  • Інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби
  • Про китайський повітряний шар у небі над США

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