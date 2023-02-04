Повітряна куля над США. Китай каже, що це метеорологічний дирижабль

46 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Китай закликав "врівноважено" вирішити суперечку щодо гігантської китайської повітряної кулі, яка рухалася на схід США.

Напередодні над США помітили розвідувальну повітряну кулю, яка, на думку Пентагону, належить Китаю.

Держсекретар США Ентоні Блінкен скасував візит до Пекіну, заявивши, що присутність повітряної кулі, яка вела "спостереження", була "безвідповідальним вчинком".

Пізніше США повідомили про другу китайську повітряну кулю, що пролетіла над Латинською Америкою.

Китай приніс вибачення через повітряну кулю над США, заявивши, що це був метеорологічний дирижабль, який збився зі шляху. Востаннє його помітили над Міссурі.

Очікується, що повітряна куля на вихідних долетить до східного узбережжя США поблизу Кароліни.

У США вирішили не збивати висотний дирижабль через небезпеку падіння уламків.

Інцидент стався на тлі загострення напруги між США та Китаєм.

Міністерство закордонних справ Китаю у суботу заявило, що Пекін "ніколи не порушував територію та повітряний простір будь-якої суверенної країни".

Китай заявив, що обговорив інцидент з Ентоні Блінкеном, підкресливши, що підтримка зв'язку на всіх рівнях є важливою, "особливо для вирішення деяких несподіваних ситуацій у спокійний і надійний спосіб".

Також в заяві МЗС Китаю йдеться про те, що "деякі політики та ЗМІ в США використали цей інцидент як привід для нападу та дискредитації Китаю".

За словами американських чиновників, дирижабль пролетів над Аляскою та Канадою, перш ніж з'явитися над американським штатом Монтана, де розташовано низку ядерних ракетних об'єктів.

Візит до Китаю, який не відбувся

Інцидент викликав обурення високопосадовців США. Ентоні Блінкен сказав, що він передав Пекіну, що повітряна куля була "очевидним порушенням суверенітету США та міжнародного права" та "безвідповідальним вчинком".

Він назвав це "неприпустимим", особливо напередодні свого давно запланованого візиту до Китаю.

Візит держсекретаря США до Пекіну був запланований з 5 по 6 лютого. У Китаї Блінкен планував провести переговори з широкого кола питань, включаючи безпеку, Тайвань і Covid-19.

Це мала бути перша зустріч США та Китаю на високому рівні за багато років.

Але в четвер американські чиновники з питань оборони повідомили, що стежать за гігантською розвідувальною повітряною кулею над США.

Метеорологічний дирижабль

Попри те, що повітряна куля, за словами Пентагону, "летіла на висоті, що значно перевищує комерційний повітряний рух" і "не становила військової чи фізичної загрози для людей на землі", її присутність викликала обурення.

У п'ятницю Китай нарешті визнав повітряну кулю своєю власністю, заявивши, що це був цивільний дирижабль, який використовувався для метеорологічних досліджень, який відхилився від маршруту через негоду.

А ввечері в п'ятницю Пентагон заявив про другу китайську повітряну кулю-шпигуна - цього разу над Латинською Америкою.