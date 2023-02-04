Черговий обмін полоненими. Росія каже про сприяння ОАЕ. Кого звільнили

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Координаційний штаб з питань військовополонених

Відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. У його результаті повернули додому 116 людей, зокрема оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку. Про це написав очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Йдеться про 114 рядових та сержантів та двох офіцерів, а також про повернення кількох тіл загиблих волонтерів та добровольців.

Міноборони РФ повідомило про повернення унаслідок обміну 63 російських військових. З-поміж них, за повідомленням, особи "чутливої категорії".

Також Росія повідомила, що цей обмін став можливим завдяки посередництву Об'єднаних Арабських Еміратів.

Автор фото, Координаційний штаб з питань військовополонених

Хто серед звільнених

У Координаційному центрі поводження з військовополоненими уточнили, що з-поміж них представники ЗСУ, бійці тероборони, серед яких одна жінка, нацгвардійці, поліцейські, прикордонники, військові моряки та один представник ДСНС.

Автор фото, Координаційний штаб з питань військовополонених

Серед визволених — полонені на донецькому напрямку, зокрема, під Бахмутом та в Маріуполі, а також на Київщині, Луганщині, у Херсонській, Сумській та Чернігівській областях, на Запоріжжі та в Харківській області.

23 звільнених військовополонених мають поранення або хворі, дехто втратив кінцівки внаслідок обморожень. Наймолодшому з визволених воїнів нещодавно виповнився 20 років, найстаршому — 62 роки, додали в Координаційному центрі.

Також у межах обміну Україна змогла повернути тіла загиблих волонтерів Крістофера Метью Перрі з Великої Британії та новозеландця Ендрю Тобіаса Метью Бегшоу, а також українського добровольця Євгенія Кулика, який раніше служив у французькому іноземному легіоні.

Автор фото, Координаційний штаб з питань військовополонених