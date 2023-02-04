Одеса без світла. Швидко відновити електропостачання неможливо

43 хвилин(и) тому

Автор фото, Олександр Гіманов/ДТЕК Одеса

В Одеській області сталась технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій. Масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення неможливо.

Як повідомили в ДТЕК, це вже друга за добу масштабна аварія на цій підстанції "Укренерго".

Через аварію тимчасово знеструмлені Одеса та частина Одеського району.

У зв'язку з відсутністю струму та напруги у місті не працює електротранспорт, повідомили в КП "Одесміськелектротранс".

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси усі потужні генератори, які є в наявності у міністерстві енергетики.

"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання",- йдеться на офіційному телеграм-каналі голови уряду.

Також у місто перевезуть газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку надали США.

Прем'єр-міністр також доручив МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

Енергетики усувають наслідки аварії на підстанції та намагаються заживити критичну інфраструктуру.

Уряд створив цілодобовий штаб, а до Одеси вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".

Також у місті цілодобово працюють всі пункти незламності.

Ситуація в енергетиці

Енергосистема України вже пережила понад десяток ракетних атак росіян та приблизно стільки ж ударів БПЛА по енергооб'єктах.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Рятувальники ліквідовують пожежу на одній з ТЕЦ. Архівне фото

Крім того, найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС перебувають під контролем росіян.

Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України з осені.

Через російські обстріли з ладу виведена половина енергосистеми України, повідомив у грудні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.