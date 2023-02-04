Одеса без світла. Швидко відновити електропостачання неможливо
В Одеській області сталась технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій. Масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення неможливо.
Як повідомили в ДТЕК, це вже друга за добу масштабна аварія на цій підстанції "Укренерго".
Через аварію тимчасово знеструмлені Одеса та частина Одеського району.
У зв'язку з відсутністю струму та напруги у місті не працює електротранспорт, повідомили в КП "Одесміськелектротранс".
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси усі потужні генератори, які є в наявності у міністерстві енергетики.
"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання",- йдеться на офіційному телеграм-каналі голови уряду.
Також у місто перевезуть газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, яку надали США.
Прем'єр-міністр також доручив МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.
Енергетики усувають наслідки аварії на підстанції та намагаються заживити критичну інфраструктуру.
Уряд створив цілодобовий штаб, а до Одеси вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".
Також у місті цілодобово працюють всі пункти незламності.
Ситуація в енергетиці
Енергосистема України вже пережила понад десяток ракетних атак росіян та приблизно стільки ж ударів БПЛА по енергооб'єктах.
Крім того, найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС перебувають під контролем росіян.
Росія регулярно почала обстрілювати енергоінфраструктуру України з осені.
Через російські обстріли з ладу виведена половина енергосистеми України, повідомив у грудні прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
А після обстрілів 16 грудня в Україні запровадили надзвичайний стан в енергетиці.