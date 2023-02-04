В Австралії акула вбила дівчинку-підлітка, яка каталась на водному мотоциклі

Марія Заккаро

BBC News

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Річка Свон протікає через місто Перт у Західній Австралії

16-річна дівчинка померла після нападу акули у річці на заході Австралії.

Смерть констатували після того, як тіло дівчинки витягли з річки Свон в околицях міста Перт у суботу.

Як повідомляють, дівчина каталася з друзями на водних мотоциклах на річці, коли сталася трагедія.

Інспектор Пол Робінсон з поліції Західної Австралії сказав, що, можливо, дівчина стрибнула у воду, щоб поплавати з дельфінами, яких бачили поблизу.

Він описав інцидент як "дуже, дуже травматичний", а сім'я дівчини була "абсолютно спустошена новиною".

Людей закликали бути "надзвичайно обережними" та дотримуватися заборони купатися на закритих пляжах.

За словами Робінсона, експерти з рибальства кажуть, що акули у цій частині річки бувають вкрай рідко.

Вважається, що це перший смертельний напад акули у річці Свон після смерті 13-річного хлопчика в січні 1923 року.

В Австралії зазвичай реєструють близько 20 нападів акул щороку, причому більшість у Новому Південному Уельсі та Західній Австралії.

У 2021 році було два смертельних напади акул, а в 2020 році - сім.