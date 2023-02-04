З першої спроби. 18-річна канадійка виграла у лотерею $36 млн

1 година тому

Автор фото, ONTARIO LOTTERY AND GAMING CORPORATION Підпис до фото, Джулієт Ламур планує не втратити голову від щастя і розумно розпорядитися виграшем

18-річна канадка Джулієт Ламур з першої спроби виграла джекпот національної лотереї у розмірі 48 млн. канадських доларів (35,8 млн. доларів США). Таким чином вона стала наймолодшою переможницею в історії лотереї.

Канадська преса пише, що дівчина виявила незвичайну для її віку раціональність і одразу звернулася до батька, який працює менеджером з управління фінансами.

За словами Джулієтт, саме він і порадив дочці заповнити лотерейний білет.

Щасливиця каже, що не планує втрачати голову і хоче розумно розпорядитися виграшем.

"Я плакала. Це були сльози щастя, звичайно ж. Досі не віриться, що я взяла джекпот із першим у моєму житті лотерейним білет", - розповіла Джулієт журналістам.

За її словами, вона забула, що заповнила квиток, доки не почула в новинах, що хтось із її рідного міста у штаті Онтаріо переміг у розіграші 7 січня.

Вона зайшла в мобільний додаток лотереї, і на екрані, розповідає Джулієтт, тут же замиготів напис "Переможець".

Колеги кричали від радості за неї, згадує дівчина. У цей час вона була на роботі.

Начальник дозволив їй піти додому раніше, але мати наполягла, щоби Джулієт залишилася до кінця зміни і виконала всі свої обов'язки.

Джулієт хоче вкласти частину грошей у свою освіту і вивчитися на лікаря. Вона завжди про це мріяла, але навчання вимагало пошуку грантів чи грошових позик.

На цей час вона думає, що залишиться жити у своєму місті і працюватиме на благо громади, де виросла.

Витратити частину грошей на задоволення вона планує після закінчення школи.

"Щойно я закінчу школу, ми з родиною вирушимо на будь-який континент, щоби його дослідити. Я хочу побувати в різних країнах, познайомитися з їхньою історією та культурою, спробувати їхню їжу та послухати їхні мови", - ділиться мріями Джулієт Ламур.