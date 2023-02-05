США збили китайську повітряну "кулю-шпигунку". Пекін виразив протест

53 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Гігантську кулю-шпигунку збили біля берегів Південної Кароліни

Американські військові збили біля побережжя Південної Кароліни китайську повітряну "кулю-шпигунку", яка в четвер зайшла в американський повітряний простір.

Фотограф агентства Reuters, який спостерігав за процесом, повідомив, що кулю збив винищувач, але при цьому вона не вибухнула, а просто почала падати. Збита куля впала в Атлантичний океан, звідки її уламки планують витягнути для подальшого вивчення.

Президент США Джо Байден привітав пілота винищувача, який збив кулю.

Через збиття китайської кулі Пекін заявив протест Вашингтону, заявив МЗС КНР. Китайські дипломати звинуватили США в надмірній реакції та серйозному порушенні міжнародної політики.

У відомстві також зазначили, що залишають за собою право відповісти на дії Вашингтона.

Раніше в суботу Китай закликав США зберігати спокій та "холодну голову" в розслідуванні інциденту.

Автор фото, Reuters

В Америці від самого початку лунали заклики збити цей не до кінця зрозумілий літаючий об'єкт, але військові не хотіли збивати кулю, оскільки вона перебувала вище повітряних коридорів, які використовує цивільна авіація, і в повітрі вона не несла небезпеки, а ось у разі падіння на землю її уламків хтось міг постраждати.

У суботу Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) в інтересах безпеки закрило три аеропорти, у тому числі міжнародний аеропорт Міртл-Біч в штаті Південна Кароліна, куди повітряні потоки несли китайську кулю.

FAA також закрила для цивільних польотів повітряний простір біля побережжя Південної Кароліни, який патрулюють літаки військово-морських сил та прикордонної берегової служби США.

Після того, як минулого четверга в небі США виявили гігантську китайську повітряну "кулю-розвідницю", держсекретар Ентоні Блінкен скасував свій офіційний візит у Пекін, назвавши дії Пекіна безвідповідальними.

Але однією кулею не обійшлося: пізніше Пентагон повідомив, що над Латинською Америкою помітили ще одну таку китайську "кулю-розвідницю".

За даними американської сторони, помічний першим китайський літальний апарат пройшов на великій висоті над територією Аляски та Канади, після чого виявився над Монтаною, де знаходяться пускові шахти американських балістичних ракет, здатні нести ядерні боєзаряди.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Повітряна куля зірвала довгоочікуваний візит Ентоні Блінкена в Китай

Інцидент обурив американське керівництво, і Ентоні Блінкен заявив, що поява над територією США китайської "кулі-розвідниці" є очевидним порушенням суверенітету США та міжнародного законодавства, а також безвідповідальним кроком, тим більше неприпустимим, враховуючи те, що це сталося напередодні давно запланованого візиту та першого за багато років візиту в Пекін.

Блінкен мав намір відвідати Пекін з 5 по 6 лютого, щоб проговорити низку важливих питань, серед яких міжнародна безпека, Тайвань і ковід, але після появи над Америкою китайської "кулі-розвідниці", яку в останній раз бачили над Місурі, візит скасували.

Пекін довго мовчав, але в п'ятницю визнав, що це і справді його куля, але вона ніяка не розвідниця, а мирний метереологічний дирижабль, який відхилився від курсу через погану погоду, в зв'язку з чим Пекін висловлює жаль та перепрошує.

А в суботу в офіційній заяві МЗС КНР було зазначено, що Китай "ніколи не вторгався на території чи в повітряний простір суверенних країн".

У заяві йдеться також про те, що високопоставлений співробітник китайського МЗС обговорив цей інцидент з держсекретарем США та нагадав про необхідність тримати відкритими канали зв'язку на всіх рівнях та зберігати спокій та здоровий глузд, "особливо коли доводиться зіштовхуватися з несподіваними ситуаціями".

Тим часом Пентагон виявив другу китайську "кулю-розвідницю" - тепер вже над Латинською Америкою. Про її точне місцеперебування не повідомлялося, але, за наявними даними, кулю бачили над Коста-Рикою та Венесуелою.