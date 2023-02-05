Британська аристократична сім'я Тревельян вибачиться за те, що мала рабів та виплатить компенсації
Британська аристократична сім'я Тревельян, яка в минулому володіла шістьма цукровими плантаціями, публічно вибачиться перед жителями карибського острова Гренада та виплатить репарації.
У XIX столітті на плантаціях сім'ї Тревельян працювало понад 1000 рабів.
Кореспондентка ВВС Лора Тревельян, одна з членів родини, відвідала Гренаду в 2022 році та була вражена тим, що її предки отримали компенсацію від уряду Великої Британії після скасування рабства в 1833 році. Натомість звільнені раби не отримали нічого.
У суботу, виступаючи перед ВВС не як кореспондентка, Лора Тревельян згадала про свою поїздку на острів в 2022 році для зйомок документального фільму.
"Це було жахливо... Я своїми очима побачила плантації, де карали рабів, бачила знаряддя тортур, які використовувалися для їх упокорення, - сказала вона. - Мені було соромно, і в той же час я відчувала, що це мій борг. Неможливо виправити минуле - але можна визнати страждання".
За словами Лори Тревельян, семеро членів її сім'ї відвідають Гренаду в кінці лютого, щоб публічно вибачитися перед жителями острова.
Сім'я також пожертвує 100 тисяч фунтів (120 тисяч доларів) на створення громадського фонду для економічного розвитку острова.
За словами Лори Тревельян, в 1834 році її предки отримали близько 34 тисяч фунтів як компенсацію за свою "власність" на Гренаді. Сьогодні це близько трьох мільйонів фунтів.
"Пожертвувати 100 тисяч фунтів через 200 років - можливо, це здасться вочевидь недостатнім, - каже вона. - Але я сподіваюся, що вибачившись за те, що творили наші предки, ми подамо приклад".
Національна комісія Гренади з репарацій назвала дії сучасних Тревельянів похвальними.
Лора Тревельян зараз працює в Нью-Йорку. Вона розповіла, що хотіла відвідати Гренаду в зв'язку з переломом щодо расових проблем, який відбувся в США в останні роки.
Серія вбивств афроамериканців призвела до зростання руху Black Lives Matter ("Життя чорношкірих важливі") в США, що поширився і на інші країни.
Ціль цього руху - боротися проти расово мотивованого насильства, в тому числі з боку поліції, по відношенню до темношкірих та інших меншин. Одним із побічних результатів дій руху стало посилення суспільного контролю на уряди низки країн, де активісти вимагають виплати компенсації за рабство.
Гренада - острівна держава на південному сході Карибського моря, там проживає 125 тисяч людей, а річний ВВП лише трохи перевищує один мільярд доларів. Майже 83% жителів Гренади - нащадки африканських рабів.