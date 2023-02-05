Британська аристократична сім'я Тревельян вибачиться за те, що мала рабів та виплатить компенсації

1 година тому

Підпис до фото, Лора Тревельян (ліворуч) оглядає колишню рабовласницьку плантацію на Гренаді під час свого візиту в 2022 році

Британська аристократична сім'я Тревельян, яка в минулому володіла шістьма цукровими плантаціями, публічно вибачиться перед жителями карибського острова Гренада та виплатить репарації.

У XIX столітті на плантаціях сім'ї Тревельян працювало понад 1000 рабів.

Кореспондентка ВВС Лора Тревельян, одна з членів родини, відвідала Гренаду в 2022 році та була вражена тим, що її предки отримали компенсацію від уряду Великої Британії після скасування рабства в 1833 році. Натомість звільнені раби не отримали нічого.

У суботу, виступаючи перед ВВС не як кореспондентка, Лора Тревельян згадала про свою поїздку на острів в 2022 році для зйомок документального фільму.

"Це було жахливо... Я своїми очима побачила плантації, де карали рабів, бачила знаряддя тортур, які використовувалися для їх упокорення, - сказала вона. - Мені було соромно, і в той же час я відчувала, що це мій борг. Неможливо виправити минуле - але можна визнати страждання".

За словами Лори Тревельян, семеро членів її сім'ї відвідають Гренаду в кінці лютого, щоб публічно вибачитися перед жителями острова.

Сім'я також пожертвує 100 тисяч фунтів (120 тисяч доларів) на створення громадського фонду для економічного розвитку острова.

За словами Лори Тревельян, в 1834 році її предки отримали близько 34 тисяч фунтів як компенсацію за свою "власність" на Гренаді. Сьогодні це близько трьох мільйонів фунтів.

"Пожертвувати 100 тисяч фунтів через 200 років - можливо, це здасться вочевидь недостатнім, - каже вона. - Але я сподіваюся, що вибачившись за те, що творили наші предки, ми подамо приклад".

Національна комісія Гренади з репарацій назвала дії сучасних Тревельянів похвальними.

Лора Тревельян зараз працює в Нью-Йорку. Вона розповіла, що хотіла відвідати Гренаду в зв'язку з переломом щодо расових проблем, який відбувся в США в останні роки.

Серія вбивств афроамериканців призвела до зростання руху Black Lives Matter ("Життя чорношкірих важливі") в США, що поширився і на інші країни.

Ціль цього руху - боротися проти расово мотивованого насильства, в тому числі з боку поліції, по відношенню до темношкірих та інших меншин. Одним із побічних результатів дій руху стало посилення суспільного контролю на уряди низки країн, де активісти вимагають виплати компенсації за рабство.