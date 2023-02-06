"Я прокинувся в жасі". Сильний землетрус у Туреччині та Сирії, загинуло понад 500 людей

1 година тому

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Потужний землетрус стався на південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією.

Турецька влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 284. А міністр охорони здоров'я Сирії сказав про 237 загиблих.

Таким чином кількість жертв перевищила пів тисячі людей. Ще кілька тисяч людей поранені.

Є припущення, що кількість жертв стрімко зросте в найближчі години.

Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався о 04:17 за місцевим часом на глибині 17,9 км поблизу міста Газіантеп.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Під завалами шукають людей

Декілька будинків завалилося, під завалами шукають тих, що вижили.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.

Телекомпанії TRT і Haberturk показали кадри, на яких видно людей, які шукають тих, хто врятувався, в зруйнованій будівлі в Кахраманмарасі.

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Кореспондент Турецької служби ВВС у Діярбакірі повідомляє, що у місті зруйнувався торговий центр.

Поштовхи відчували у столиці Анкарі та інших турецьких містах, а також по всьому регіону - на Кіпрі та у Лівані.

"Я щось писав, і раптом уся будівля почала трястися. Я не знаю, що відчував", — розповів ВВС Мохамад Ель-Чамаа, студент зі столиці Лівану Бейрута.

"Я був біля вікна, тому просто злякався, що воно може розбитися. Це тривало 4-5 хвилин і було досить жахливо", - додав він.

Як передає Reuters, сирійські державні ЗМІ повідомили, що в провінції Алеппо впало багато будівель, джерело в цивільній службі Хами повідомило, що там також завалилися кілька будівель.

"Зі стін у будинку впали картини", - сказав агентству Reuters Самер, житель Дамаска. "Я прокинувся в жасі. Ми всі одяглися і стоїмо біля дверей".

За словами очевидців, люди в Дамаску, а також у ліванських містах Бейрут та Триполі, вибігали на вулиці та сідали в машини, щоби від'їхати від своїх будинків на випадок обвалу.

Автор фото, SANA VIA REUTERS Підпис до фото, У місті Хама, на півночі Сирії, також є зруйновані будинки

Рушді Абуалуф, журналіст ВВС в секторі Газа, сказав, що будинок, в якому він мешкав, трясло близько 45 секунд.

Турецькі сейсмологи оцінили магнітуду землетрусу на 7,4. За їхніми словами, за кілька хвилин у регіоні стався другий поштовх.

Глава Турецького Червоного Хреста Керем Кінік заявив, що організація мобілізує ресурси для допомоги постраждалому регіону, оскільки є серйозні пошкодження та зруйновані будівлі, і сказав, що Туреччина готова прийняти міжнародну допомогу.

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Туреччина знаходиться в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі.