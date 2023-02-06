"Я прокинувся в жасі". Сильний землетрус у Туреччині та Сирії, загинуло понад 500 людей
Потужний землетрус стався на південному сході Туреччини, недалеко від кордону із Сирією.
Турецька влада повідомила, що кількість загиблих зросла до 284. А міністр охорони здоров'я Сирії сказав про 237 загиблих.
Таким чином кількість жертв перевищила пів тисячі людей. Ще кілька тисяч людей поранені.
Є припущення, що кількість жертв стрімко зросте в найближчі години.
Геологічна служба США повідомила, що землетрус магнітудою 7,8 стався о 04:17 за місцевим часом на глибині 17,9 км поблизу міста Газіантеп.
Декілька будинків завалилося, під завалами шукають тих, що вижили.
Міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу повідомив, що постраждали 10 міст: Газіантеп, Кахраманмарас, Хатай, Османіє, Адіяман, Малатія, Шанліурфа, Адана, Діярбакир та Кіліс.
Телекомпанії TRT і Haberturk показали кадри, на яких видно людей, які шукають тих, хто врятувався, в зруйнованій будівлі в Кахраманмарасі.
Кореспондент Турецької служби ВВС у Діярбакірі повідомляє, що у місті зруйнувався торговий центр.
Поштовхи відчували у столиці Анкарі та інших турецьких містах, а також по всьому регіону - на Кіпрі та у Лівані.
"Я щось писав, і раптом уся будівля почала трястися. Я не знаю, що відчував", — розповів ВВС Мохамад Ель-Чамаа, студент зі столиці Лівану Бейрута.
"Я був біля вікна, тому просто злякався, що воно може розбитися. Це тривало 4-5 хвилин і було досить жахливо", - додав він.
Як передає Reuters, сирійські державні ЗМІ повідомили, що в провінції Алеппо впало багато будівель, джерело в цивільній службі Хами повідомило, що там також завалилися кілька будівель.
"Зі стін у будинку впали картини", - сказав агентству Reuters Самер, житель Дамаска. "Я прокинувся в жасі. Ми всі одяглися і стоїмо біля дверей".
За словами очевидців, люди в Дамаску, а також у ліванських містах Бейрут та Триполі, вибігали на вулиці та сідали в машини, щоби від'їхати від своїх будинків на випадок обвалу.
Рушді Абуалуф, журналіст ВВС в секторі Газа, сказав, що будинок, в якому він мешкав, трясло близько 45 секунд.
Турецькі сейсмологи оцінили магнітуду землетрусу на 7,4. За їхніми словами, за кілька хвилин у регіоні стався другий поштовх.
Глава Турецького Червоного Хреста Керем Кінік заявив, що організація мобілізує ресурси для допомоги постраждалому регіону, оскільки є серйозні пошкодження та зруйновані будівлі, і сказав, що Туреччина готова прийняти міжнародну допомогу.
Туреччина знаходиться в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі.
Після потужного землетрусу в районі Ізміту на північному заході Туреччини у 1999 році загинуло понад 17 тисяч людей.