Бейонсе встановила історичний рекорд Греммі
Американська співачка Бейонсе стала володаркою найбільшої кількості премій в історії "Греммі", отримавши 32-у нагороду на 65-й церемонії "Греммі", що відбулася в Лос-Анджелесі на стадіоні Crypto.com Arena.
Бейонсе відзначили за альбом Renaissance у номінації "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" та за композицію CUFF IT - у номінації "Найкраща пісня в стилі R&B".
Так вона обійшла за кількістю премій "Греммі" покійного диригента Георга Шолті, який отримав 31 нагороду і залишався рекордсменом-власником "Греммі" протягом 20 років.
"Я намагаюся не бути надто емоційною", - сказала Бейонсе, приймаючи нагороду.
"Я намагаюся просто прийняти цю ніч", - додала співачка.
Бейонсе подякувала сім'ї, зокрема своєму покійному дядькові Джонні, який допоміг їй створювати сценічні костюми до того, як вона стала знаменитою.
Бейонсе раніше говорила, що його боротьба із ВІЛ вплинула на її інтерес до танцювальної музики.
Harry's House британського виконавця Гаррі Стайлза став найкращим альбомом, а Ліззо з About Damn Time отримала нагороду за найкращий запис року.
Ще один британець Сем Сміт отримав нагороду за найкраще поп-виконання дуетом за Unholy, дует із Кім Петрас.
Несподіваною стала перемога 73-річної блюзової співачки Бонні Райт, її трек Just Like That назвали "Піснею року".
Адель відзначили нагородою "Найкраще сольне поп-виконання" за баладу Easy On Me.