Бейонсе встановила історичний рекорд Греммі

29 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бейонсе стала рекордсменкою "Греммі" через 22 роки після отримання своєї першої нагороди з Destiny's Child

Американська співачка Бейонсе стала володаркою найбільшої кількості премій в історії "Греммі", отримавши 32-у нагороду на 65-й церемонії "Греммі", що відбулася в Лос-Анджелесі на стадіоні Crypto.com Arena.

Бейонсе відзначили за альбом Renaissance у номінації "Найкращий танцювальний/електронний музичний альбом" та за композицію CUFF IT - у номінації "Найкраща пісня в стилі R&B".

Так вона обійшла за кількістю премій "Греммі" покійного диригента Георга Шолті, який отримав 31 нагороду і залишався рекордсменом-власником "Греммі" протягом 20 років.

"Я намагаюся не бути надто емоційною", - сказала Бейонсе, приймаючи нагороду.

"Я намагаюся просто прийняти цю ніч", - додала співачка.

Бейонсе подякувала сім'ї, зокрема своєму покійному дядькові Джонні, який допоміг їй створювати сценічні костюми до того, як вона стала знаменитою.

Бейонсе раніше говорила, що його боротьба із ВІЛ вплинула на її інтерес до танцювальної музики.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бейонсе недавно оголосила про світове турне

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Бейонсе, Адель і Джей-Зі піднімають келихи на честь історичної події

Harry's House британського виконавця Гаррі Стайлза став найкращим альбомом, а Ліззо з About Damn Time отримала нагороду за найкращий запис року.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Гаррі Стайлз виступив на церемонії із синглом As It Was

Ще один британець Сем Сміт отримав нагороду за найкраще поп-виконання дуетом за Unholy, дует із Кім Петрас.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сем Сміт та Кім Петрас отримали нагороду за виконану дуетом Unholy

Несподіваною стала перемога 73-річної блюзової співачки Бонні Райт, її трек Just Like That назвали "Піснею року".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Адель виграла свою 16-у за рахунком "Греммі"