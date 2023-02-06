Росія готується до масштабного наступу у найближчі 10 днів. Де це може статися

1 година тому

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Росія планує розпочати новий масштабний наступ протягом наступних 10 днів, оскільки Кремль прагне перехопити ініціативу у війні та захопити решту Донбасу.

Про це повідомило британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника ЗСУ.

За його словами, Київ отримав дуже переконливі дані про наміри Росії здійснити атаку.

Раніше українське військове та політичне керівництво неодноразово заявляло про те, що Росія готує новий наступ у найближчі місяці. В першу чергу йдеться про Донбас.

Де чекати наступу?

Ймовірним місцем російської атаки є захід Луганської області поблизу Кремінної та Лимана, який ЗСУ відбили під час контрнаступу минулої осені, вважають експерти, яких цитує видання.

Росія стягувала туди свої сили вже протягом кількох тижнів.

Але Москва також нарощує свої війська на півдні Донецької області, відзначає FT. Росіяни розгортають додаткові сили у селах навколо окупованого Маріуполя.

Наступ росіян, ймовірно, очолять елітні підрозділи, припускає військовий радник.

"Це справжні механізовані бригади, навіть якщо вони менш боєздатні, ніж були на початку війни. Їх посилили підрозділи ВДВ і морської піхоти. Це не водії автобусів і не вчителі", - цитує FT своє джерело.

Попередження про новий напад

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна очікує, що російські війська почнуть наступ на Донбасі та в південних районах.

Очікується, що черговий наступ Росії відбудеться приблизно через рік після того, як РФ розпочала своє повномасштабне вторгнення 24 лютого, а також до того, як в Україну надійдуть сучасні західні танки та інша зброя, обіцяна Заходом.

"Ми очікуємо можливих наступів з боку росіян… Їм подобається символізм", - сказав Резніков під час пресконференції в Києві.

Він додав, що хоча танки та інше сучасне обладнання до того часу не надійдуть, країна "накопичила ресурси та резерви", які може розгорнути.

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Цієї зими російські війська досягли лише окремих територіальних здобутків навколо Бахмута в Донецькій області та поблизу Кремінної в Луганській.

Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні в суботу заявив, що Україна вступає в той час, коли Росія "кидає все більше своїх сил, щоб зламати нашу оборону".

Захопити Донбас

Представник української військової розвідки Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post у середу заявив, що Путін наказав своїй армії захопити всі території Донецької та Луганської областей до березня.

Подібні прогнози робили під час щорічного вшанування Росією перемоги над нацистською Німеччиною 9 травня минулого року, але вони так і не здійснилися.

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Однак цього разу українські чиновники помітили значне нарощування російських військ на сході та південному сході країни. "Ми спостерігаємо, що російсько-окупаційні війська перекидають додаткові штурмові групи, підрозділи, озброєння та військову техніку на схід", - сказав Черняк.

Останніми тижнями більшість бойових дій точилася навколо Бахмута, де, здається, українські сили ведуть останній відчайдушний бій, щоб не допустити захопленню міста Росією. "Цього тижня російсько-окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, а також розгорнули потужний наступ у напрямку Лимана", - написала в суботу заступниця міністра оборони Анна Маляр.

"Але завдяки стійкості наших солдатів це не вдалося", - додала Маляр.

Міністр Резніков не виключив повторної спроби Росії захопити Київ, але применшив шанси Росії на успіх. За його словами, наразі Україна не бачить формування Росією великих ударних угруповань з Білорусі на півночі чи північному сході Харківської області.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що великий наступ Росії на сході України передчасно завершиться у сезон весняних дощів і не буде результативним.