Українка пережила землетрус у Туреччині. "Будинок трусило, як коробку з цукерками"

57 хвилин(и) тому

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Внаслідок сильного землетрусу на південному сході Туреччини та в Сирії понад тисяча людей загинули, ще кілька тисяч поранені. Триває розбір завалів та пошук людей.

ВВС News Україна поговорила з українкою, яка живе у турецькому місті Газіантеп, що стало одним з епіцентрів землетрусу.

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Її будинок вцілів, лише в квартирі пішли тріщини. Проте у місті є суттєві руйнування.

В українському МЗС ще не можуть назвати кількість постраждалих українців і чи вони є, повідомивши ВВС News Україна, що зараз триває розбір завалів та ідентифікація загиблих.

Дмитро Кулеба заявив, що взяв під особистий контроль питання надання допомоги українцям.

Проте, за даними співрозмовників ВВС на місці, у цих місцях живе немало громадян України.

Дім "ходив ходуном"

Марія мешкає та працює в Газіантепі. Вночі вона прокинулася о 4 ранку від того, що "квартира ходить ходуном".

"На секунду в мене був флешбек, що я в Україні й це обстріли. Буквально за секунду я зрозуміла, що це землетрус", - розповіла вона ВВС.

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На роботі, де працює жінка, регулярно проводять тренінги, як поводитися у випадку землетрусу. Основна порада - вийти з будівлі на відкриту місцевість.

Марія схопила взуття та куртку і розбудила своїх сусідів з цокольного поверху. Разом з ними на вулицю вибігали люди з прилеглих будинків.

Вона згадує, що "будинок трусило, як коробку з цукерками".

Люди вибігали в паніці, каже очевидиця подій. Ті, у кого були автомобілі, виїжджали. Так її знайома з дітьми виїхала просто в чисте поле.

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За словами українки, було дві потужні хвилі землетрусу. Третя була дещо слабша. У перерві між трусінням вона встигла забігти в квартиру по мобільний телефон та документи.

"Усі люди стояли в парку біля нас. Через три години ми повернулися в будинок, тому що змерзли і промокли. Вже не було подальших повідомлень про небезпеку в інтернеті та через смс-розсилку", - згадує події цього ранку Марія.

Найсильніший землетрус за останні 20 років

Землетруси у цьому регіоні не рідкість, адже Туреччина розташована в одній із найактивніших сейсмонебезпечних зон у світі.

За час свого перебування в Туреччині Марія вже пережила кілька землетрусів, але вони були незначні.

"Це таке відчуття, як ти у Львові сидиш в кав'ярні, а Площею Ринок проїжджає трамвай. Ти їх відчуваєш, але знаєш, що маєш вийти на вулицю, постояти пів години, оцінити ситуацію і повернутися назад", - розповідає українка.

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За її словами, навіть турки, які тут живуть в цьому регіоні давно, не пам'ятають такого сильного землетрусу.

Після потужного землетрусу у Туреччині у 1999 році загинуло понад 17 тисяч людей.

Марія бачила руйнування у місті на відео. Зокрема, в пам'ятці архітектури - руїнах стародавнього замку, які розташовані в Газіантепі, впала частина стіни.

Один з будинків завалився неподалік від місця її роботи. Також про зруйновані будинки розповідали її знайомі.

У квартирі Марії відсутнє електропостачання, водночас газ і вода є.

Уже після розмови з жінкою влада повідомила про ще одну хвилю землетрусу.

Марія не знає точної кількості українців, які проживають в Гізіантепі, але приблизно оцінює їх кількість в десяток людей.

Газіантеп - це центр гастрономічного туризму, також в місті працює кілька міжнародних організацій.