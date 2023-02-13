"Я насамперед мама". Як заборона на виїзд десяткам тисяч жінок створила владі нові проблеми

Ілона Громлюк

ВВС News Україна

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Делегація України в Конгресі місцевих влад Підпис до фото, У березні депутатка Юлія Вусенко (третя зліва) разом із колегами їздила в Страсбург в Раду Європи, тепер без проблем вона цього зробити не зможе

"Коли мама опиняється перед вибором - мандат чи безпека дитини, будь-яка жінка вибере дитину", - каже депутатка Луцької райради Ольга Максим'як, яка сама виховує 8-річного сина.

За даними ЦВК, вона одна з понад 15 тисяч жінок, яких у 2020 році обрали депутатками в обласні, міські, районні, сільські та селищні ради. Дізнавшись про заборону виїжджати за кордон депутатам усіх рівнів, у тому числі жінкам, Максим'як написала заяву про складання повноважень.

Експерти і політики прогнозують, що таких випадків буде чимало.

Кабмін заборонив виїзд за кордоном багатьом людям. Серед них міністри, депутати, працівники офісу президента, СБУ, керівники РНБО, Нацбанку, судді, прокурори та багато інших держслужбовців.

Однак місцеві депутати працюють на добровільних засадах, їм не платять зарплату. Часто це люди різних професій, які після роботи виділяють час на громаду, раз на декілька місяців збираються на засідання, а тепер стикнулися із суворою забороною.

Є побоювання, що в таких умовах заборона може призвести до надмірної бюрократії, постраждає дипломатія та "гуманітарка" - напрямки, які зазвичай брали на себе депутатки за кордоном.

Деякі активісти та самі депутати вже закликали уряд скасувати рішення.

Що це за заборона, та навіщо її ввела влада

Нова урядова заборона про виїзд за кордон під час воєнного стану запрацювала 30 січня.

Відтоді держслужбовці та депутати усіх рівнів, серед яких і жінки, можуть виїхати за межі країни лише у виняткових випадках: в офіційне відрядження, на лікування, у разі смерті близького родича, а також, у випадку з жінками та одинокими батьками, для супроводу чи відвідин неповнолітніх дітей.

Так влада відреагувала на низку скандалів із сумнівними поїздками депутатів Верховної Ради. Юлію Тимошенко журналісти помітили в ОАЕ, Миколу Тищенка зі "Слуги народу" - в Таїланді, хоч він і намагається довести, що був там у державних справах.

"Хочуть відпочивати зараз - будуть відпочивати поза межами державної служби. За кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться", - наголосив президент.

Жінки зможуть бачитися з дітьми, але тепер для цього треба показати прикордонникам не лише свідоцтво про народження, але й інші документи.

Якщо депутатка чи держслужбовиця хоче відвідати дитину, яка вчиться за кордоном, їй треба мати довідку зі школи, а в базі прикордонників має бути відмітка про те, що раніше дитина перейшла кордон. Якщо відмітки немає (у перші тижні після 24 лютого можна було виїжджати і без документів), то має бути ще довідка про перебування дитини на консульському обліку.

Постанова забороняє виїзд за кордон також держслужбовцям та місцевим депутатам пенсійного віку і тим, хто має інвалідність.

Автор фото, ДПСУ Підпис до фото, Тепер на кордонах побільшає перевірок

Якщо вони чи хтось інший з держслужбовців захочуть виїхати за кордон на лікування, пояснює речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, то мають показати лист від МОЗ про те, який конкретний заклад їх прийме.

Щоб місцеві депутати, зокрема жінки, не "проскочили" за кордон непоміченими, місцеві ради та інші установи мали надіслати прикордонникам списки своїх людей.

Але схоже на те, що усіх списків ще немає.

"Я можу сказати, що вони продовжують надходити, але достеменно сказати, що вже прийшли, я не можу", - сказав ВВС News Україна 9 лютого Демченко.

Він заперечує припущення, що перевірки призведуть до черг на кордоні, хоча на практиці проблема хоча б із однією людиною на кордоні - це додаткове очікування для всіх.

На питання, як перевірятимуть, ким є людина на кордоні, якщо усіх списків немає, Демченко нагадав про "відповідальність громадян", і що за таких умов чоловіки та жінки мають самі зізнатися, що вони є депутатами чи держслужбовцями.

Якщо не зізнаються і їх не впізнають, додав Демченко, то міру покарання для цієї людини визначить її керівник.

Мандат чи материнство?

Багатьох місцевих депутаток обурила нова заборона, насамперед їх хвилює, що тепер буде з їхніми дітьми, яких вони через війну вивезли за кордон або планують це зробити.

Ольга Максим'як, яка хоче скласти мандат, каже що для неї не варіант залишити 8-річного сина за кордоном. Торік через нещасний випадок загинув батько дитини, і жінці немає на кого покластися.

Автор фото, Ольга Максим'як Підпис до фото, Луцька депутатка виїхала з сином до Шотландії, і немає на кого його залишити

Вона виїхала до Шотландії разом із дитиною невдовзі після вторгнення.

"В Україні ми жили неподалік військового аеродрому. Дитину трясло три дні, він боявся - його нудило, він нічого не їв, плакав. Усі пам'ятають, в якому шоці тоді були всі люди, і я не виняток".

Максим'як каже, що у ті дні було не до роботи, і соціальні проєкти, над якими вона працювала, уже не мали значення на фоні війни.

У Глазго, де жінка проживає уже майже рік, вона почала допомагати українським біженцям, домовлятися про "гуманітарку".

Депутатка зізнається, що задумувалася про складання мандата і раніше. Поєднувати волонтерство та депутатство стало складніше, і останні дві сесії вона пропустила.

Постанова стала для неї останньою краплею. "Я шокована, вважаю її дискримінаційною і такою, що породжує ненависть в суспільстві", - каже жінка.

"Я отримую повідомлення, що багато моїх колег задумуються, щоб скласти мандат. Це буде масово", - твердить Максим'як.

Олеся Пинзеник, депутатка Київської міськради, теж вважає себе "насамперед мамою".

"У мене дві донечки - Соня і Маруся, я вивезла їх закордон, вони разом із бабусею. Я і так бачу їх максимум двічі на рік, а зараз ще маю вигадувати для цього якісь схеми та відрядження?"

Вона вважає рішення уряду непродуманим.

Гінеколог-онколог Тетяна П'ятницька, яка є депутаткою Хмельницької облради - військовозобов'язана. Але раніше в неї не було проблем на кордоні.

Тепер вона також критикує нове рішення.

Автор фото, Тетяна П'ятницька Підпис до фото, Тепер депутатці Тетяні П'ятницькій, яка працює гінекологом-онкологом, буде складніше виїжджати за кордон на наукові конференції

Їй прикро, що багато її колег тепер не зможуть виїхати до дітей, які повнолітні, але навчаються за кордоном.

"А ще у мене є син, якому 7 років, і він в школі по пів дня сидить у підвалі під час тривоги і мріє про канікули, щоб на тиждень поїхати на море. Звісно, йдеться не про Таїланд чи відпочинок на декілька місяців, а про Болгарію чи Туреччину на тиждень".

П'ятницька каже, що дзвонила до прикордонників запитати, чи пропустять вони її із малолітнім сином, і там відповіли, що начебто не пропустять, бо її ім'я вже у списках.

Речник ДПСУ каже, що не може прокоментувати цю історію, тому що не знає, як саме депутатка сформулювала питання прикордонникам.

П'ятницька каже, що вже написала звернення до президента.

Між іншим, Демченко звертає увагу, що в постанові не йдеться про те, коли саме жінки, які супроводжують своїх дітей за кордон, мають повернутися в Україну.

Дипломатія з "жіночим обличчям"

Заборона може також вплинути на роботу жінок - як на основну, так і в місцевих радах.

"Раніше я їздила на наукові зібрання, - каже гінеколог-онколог П'ятницька, - а зараз потрібно буде зробити купу документів для офіційного відрядження - не знаю, чи вистачить у мене терпіння".

Мукачівська міськрада закликала прем'єра Шмигаля скасувати рішення уряду, заявивши, що постанова "ставить під загрозу отримання сотень тон гуманітарних вантажів через напрацьовані особисті зв'язки та ефективну комунікацію", чим часто займалися жінки-депутатки, які раніше не мали проблем із виїздом за кордон у воєнний стан.

Жінки стали "містком" між Україною та її союзниками, кажуть у Мукачівській раді.

"Експерти та депутати між собою говорять, що українська дипломатія тепер має "жіноче обличчя", - підтверджує Марія Золкіна, експертка фонду "Демократичні ініціативи".

Автор фото, Делегація України в Конгресі місцевих влад Підпис до фото, Українська делегація на Конгресі місцевих і регіональних влад Ради Європи в березні

Депутатка Юлія Вусенко очолює в своїй Волинській облраді комісію з міжнародного співробітництва, їй необхідно бувати за кордоном.

"Минулого року я їздила не на один форум, щоб налагодити контакти та домовитися про гуманітарну допомогу. Я була і в Швеції, і в Брюсселі", - розповідає вона.

Юридично місцеві депутати не є працівниками своїх рад, і у відрядження вони їздили від місця своєї основної роботи. Для Вусенко це громадська організація "ANTS", і на днях жінка планувала їхати в нове відрядження до Брюсселя - що з ним буде, тепер незрозуміло.

Раніше депутати місцевих рад, аби поїхати за кордон, тим паче у справах на основній роботі, ніколи не питали дозволи в мера чи голови облради, пояснює Ірина Федорів, експертка з громадського руху "Чесно".

Чи доведеться їм питати зараз - незрозуміло, тому що процедура, хто має підписувати відрядження місцевим депутатам, поки що не прописана, каже депутатка Вусенко.

"Шмигаль не роз'яснив, як тепер жити лікарю, підприємцю", - додає Федорів.

Якщо це працюватиме, як у Верховній Раді, то підпис під відрядженням місцевих депутатів ставитиме голова ради.

"І тоді багато людей можуть опинитися у заручниках, бо вони мають бути зручними, не опозиційними, а інакше голова "забуватиме" підписати запрошення чи можуть з'явитися інші проблеми", - каже Вусенко, яка представляє "Європейську солідарність".

Експертка та лідерка "Чесно" Віта Думанська каже, що таких історій вистачає.

"Дозволи на перетин кордону отримували і будуть отримувати ті, хто наближений до влади, - пише вона в своїй колонці для УП. - А опозиційні депутати можуть забути про те, що вони виїдуть за кордон, як можуть їхні колеги або наближені до них політики".

Складати чи не складати мандат?

Думанська вважає, що через нову заборону та невизначеність, яка виникає із відрядженнями, багато місцевих депутатів задумаються про те, щоб скласти свої повноваження.

До "Чесно" вже телефонували багато депутатів, які висловлювали таке бажання, розповідає Федорів.

"Я вчора розмовляла з Любешівською громадою Волинської області, і там мандат готові складати як жінки, так і чоловіки, робота яких пов'язана з постійними виїздами за кордон", - каже про ситуацію в своїй області Юлія Вусенко.

Автор фото, Мукачівська міська рада Підпис до фото, Мукачівська міськрада виступає проти заборони на виїзд своїх колег-депутаток

"Тому є загроза, що зараз ми посипемо свої ради", - каже Вусенко.

Якщо депутат складе мандат, то замість нього поставлять іншого - того, хто йшов наступним по списку на виборах, але якщо охочих стане більше, то доведеться оголошувати перевибори.

Але не всі поспішають складати мандат.

Ольга Пинзеник з Київської міськради говорить, що "навіть не хоче про це думати". Вона працює в офісі уповноваженого з прав людини, де вже підняла питання про нову заборону та сподівається, що ситуація покращиться і їй не доведеться робити такий важкий вибір.

"Виграти вибори вдруге було нелегко. Мене обрали за мою працю, за те, що я хочу зробити і закінчити. У списку з 11 людей виборці шукали моє ім'я, і це було б нечесно ні по відношенню до них, ні до мене, яка так багато працювала".

Ольга Максим'як із Луцької райради розповідає що стикнулася з ненависними коментарями у соцмережах, коли публічно повідомила про своє рішення скласти мандат.

За останні роки Україна значно просунулася із представництвом жінок у владі. Завдяки гендерним квотам у радах на усіх рівнях тепер не менше 30-40% депутаток.

"Якщо жінки почнуть складати мандати, то скільки років нам треба буде працювати, щоб повернути довіру до жінок-депутаток?" - каже Федорів.

Марія Золкіна все ж не думає, що складання мандатів стане масовим явищем.

"У нас уже було багато прикладів, коли створюються зайві процедури, особливо у воєнний час, але ж якось навчилися співіснувати з цим світом бюрократії", - каже експертка.

Автор фото, Офіційна фейсбук-сторінка Олесі Пинзеник Підпис до фото, Олеся Пинзеник (у рожевому) разом із колегами у Київській міськраді

Зрештою, заяви про складання мандату - це лише перший крок. Депутати місцевих органів самоврядування можуть не підтримати рішення колеги.

У "Чесно" кажуть, що були випадки, коли у Київраді депутатів так тримали "в заручниках" роками.

"Ефект Тищенка"

Питання, які викликала постанова кабміну, в "Чесно" називають "ефектом Тищенка".

Депутата "Слуги народу" Миколу Тищенка помітили в Таїланді, де він нібито хотів провести зустріч із українською громадою, але спікер парламенту стверджує, що відряджень Тищенку офіційно не підписував - це призвело до скандалу.

У кабміні "серйозно перестаралися" з покаранням, вважає експертка Федорів, адже одним махом заборонили виїзд за кордон не тільки депутатам Верховної Ради, а і усім місцевим депутатам, які мають зовсім інший статус і обов'язки, ніж їхні колеги в парламенті.

Крім того, таке рішення не вирішує питань щодо системи "Шлях", завдяки якій чоловіки - за гроші чи через зв'язки - можуть їхати з України.

Що не так із цією системою, ВВС News Україна детально описала в цій статті.

"Проблема в тому, щоб заборона на виїзд не вирішить проблему, бо ті, хто хочуть її обійти, з легкістю це зроблять, - каже Марія Золкіна. - Знайти шпаринку можна, але це створює проблему для тих, хто цими шпаринками не користувався і потребував швидких рішень".

За її словами, постанова має "раціональне зерно", але, скоріше за все, вона не дасть ефекту, на який розраховували в кабміні.

Ірина Федорів звертає увагу на те, що інструментів для покарань місцевих депутатів, які не відвідують зібрання своїх рад, і так достатньо - партія або виборці можуть відкликати свого депутата.

Автор фото, Уніан Підпис до фото, Громадські активісти називають нову заборону "ефектом Тищенка".

Нардеп "Слуги народу" Віталій Безгін каже, що звернувся до прем'єра Шмигаля з тим, щоб правила для жінок-депутаток виписали чіткіше та стверджує, що в рішенні РНБО та указі президента не йшлося про заборону для місцевих депутатів, ця категорія людей вже з'явилася в урядовому рішенні.

Із закликами переглянути своє рішення до уряду звертаються й інші депутати, а також місцеві ради та громадські активісти, але поки що конкретних кроків з боку влади не видно.

У п'ятницю 10 лютого стало відомо, що уряд розширив список держслужбовців, які можуть виїхати за кордон до своїх дітей: тепер це ще й опікуни, піклувальники та прийомні батьки - як жінки, так і чоловіки-одинаки.