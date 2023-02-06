Фото у Парижі. Скандал з пресофіцеркою прикордонників призвів до звільнення

1 година тому

Автор фото, facebook.com/iva.ivanna.98 Підпис до фото, Іванна Плантовська після звільнення знову постить фото у соцмережах. Вони подобаються не всім

Прессекретарку регіонального управління прикордонної служби Іванну Плантовську зрештою звільнили зі служби. Раніше вона втрапила у скандал через публікацію у соцмережах відвертих фотографій з відпочинку в Парижі.

Після цього Іванну Плантовську перевели з посади прессекретарки південного регіонального управління ДПСУ до Житомирського прикордонного загону. Там вона обіймала посаду, яка не була пов'язана з комунікаціями.

Автор фото, Facebook

Але наприкінці січня її взагалі звільнили з державної прикордонної служби. Про це ВВС повідомили у пресслужбі ДПСУ.

У відомстві сподіваються, що тисячі прикордонників та прикордонниць, які захищають Україну, перестануть порівнювати "з діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю та хизуються цим".

На початку січня соцмережі збурили фотографії з відпочинку у Франції, які Плантовська опублікувала у себе в фейсбуці. На них вона була у відвертій сукні та ботфортах на фоні Ейфелевої вежі.

Автор фото, Facebook

Також на її сторінці були розміщені фото з відпочинку на інших курортах - зокрема з автомобілем і іменним номерним знаком, на вертольоті, на гірськолижному курорті.

Багато коментаторів вказували на те, що такі фото не відповідають посаді, яку обіймає Плантовська.

Також їх обурив той факт, що співробітниця ДПСУ демонструє фото із закордонного відпочинку в той час, коли в Україні йде війна.

Після того, як її фото набули розголосу, Іванна Плантовська закрила свій профіль у фейсбуці.

Зараз профіль відкритий. Іванна Плантовська продовжує постити фото з відпочинку. Під цими фото користувачі залишили сотні образливих коментарів.

Коли у неї запитали, чи вона розуміє, що дратує людей, у відповідь Іванна Плантовська написала: "таких "епатажних" як ви, я буду дратувати все життя, бо вам ще як до неба рачки", "в тебе все одно немає грошей, тому не намагайся рахувати чужі".

Автор фото, facebook.com/iva.ivanna.98

Її соцмережі після звільнення - це її справа і її особисте життя, зазначили у ДПСУ.

Іванна Плантовська закінчила національну академію державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького.