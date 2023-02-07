"Вбивця Google". ChatGPT розпочинає перегони чат-ботів штучного інтелекту

Зої Клейнман

редактор BBC з питань технологій

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Минуло вже два місяці з моменту запуску ChatGPT, чат-бота зі штучним інтелектом. Це зробила OpenAI - дослідницька компанія, серед засновників якої був Ілон Маск.

І люди почали помічати, що за цей час ChatGPT почав змінювати правила гри.

Незалежно від того, що ви просили його написати - пісню у стилі вашого улюбленого музиканта, підготувати шкільне домашнє завдання (500 слів про кінець Другої світової війни? не проблема), чи написати щось для вебсайту вашої компанії, промову чи навіть певний програмний код - ChatGPT довів, що він може це робити. І робить це переконливо.

Було чимало побоювань про потенційну загрозу чат-бота для цілої низки робочих місць і для всієї нашої моделі освіти. Наприклад, якщо студенти з його допомогою зможуть писати свої роботи та подавати заявки до університетів.

Однак ця технологія все ще перебуває у порівняно зародковому стані. Чат-бот продукує текст, який обмежений контентом з інтернету 2021 року. І він не оновлюється.

Чат-бот надає свої відповіді як факти, хоча, як ми знаємо, в інтернеті повно дезінформації, яка є дуже небезпечною.

Ми намагалися змусити чат-бот написати статтю для сайту BBC.

У результаті вийшов текст, який потребував уточнення, переписування, тобто значного редагування журналіста, щоб хоч якось наблизитись до вимог готовності до публікації.

Зрештою текст все одно не був достатньо якісним і ми його не опублікували.

Автор фото, ChatGPT Підпис до фото, ChatGPT визнав, що вигадав цитату для статті ВВС

Наш журналіст сказав, що, попри те, що текст з'явився швидко, сам процес був дуже трудомістким. Тому що йому доводилося постійно повертатися до тексту та, наприклад, просити чат-бот пояснити більше про одну річ або менше зосереджуватися на іншій.

Одну цитату він просто вигадав.

Але у творців ChatGPT є у планах набагато більш прибуткова мета, ніж просто забрати мою роботу. Наприклад, пошук в інтернеті. І тому ChatGPT охрестили вбивцею Google.

Материнська компанія Google Alphabet лише у 2020 році заробила 104 мільярди доларів від пошуку. Захопити навіть крихітну частку цього ринку було б величезним призом - і не випадково Microsoft, яка володіє пошуковою системою Bing, оголосила про партнерство з OpenAI вартістю у кілька мільярдів доларів.

Уявіть, що ви заходите у пошуковик, пишете свій запит і отримуєте одну відповідь, а не сторінки й сторінки з посиланнями і рекламою, через яку потрібно пробиратися?

Мої контакти в Microsoft поки мовчать, але ми знаємо, що цього тижня компанія має оголосити деякі новини. Ми також знаємо, що Google у цю середу планує новинний захід, присвячений штучному інтелекту та пошуку.

У Google є власна система для створення чат-ботів зі штучним інтелектом - Lamda.

Вона, як кажуть, настільки схожа на людину у своїх відповідях, що один інженер, який працював над нею, сказав, що вважає її розумною. Інженера після цього звільнили, а Google завжди заперечував це твердження.

Технічний гігант також щойно оголосив про інвестиції в розмірі 300 мільйонів доларів у фірму під назвою Anthropic, яка розробляє конкурента ChatGPT.

У США минулого літа запустили ще один чат-бот. Компанія Meta, яка володіє Facebook, WhatsApp і Instagram, запустила чат-бот Blenderbot зі штучним інтелектом.

Невже ми незабаром побачимо битву чат-ботів?

Сам ChatGPT досить дипломатично відповів, що справа не в тому, що один "кращий" за інший", коли я запитав у нього, який з чат-ботів найкращий.

"У мене немає можливостей або намірів завдати шкоди будь-якій компанії, включаючи Google", - додав він.

З урахуванням того, які доларові інвестиції вливаються у штучний інтелект, цілком може статися, що з часом ChatGPT доведеться зробити жорсткішою цю точку зору. Звісно, не те щоб він мав якусь точку зору. Поки що.

Що таке ChatGPT

ChatGPT був запущений минулого року, його навчають на великих обсягах даних, які дозволяють йому робити прогнози про те, як правильно об'єднувати слова.

Студенти використовували його для написання рефератів, програмісти просили його писати коди для вебсайтів, а Раян Рейнольдс замовив чатботу сценарій для реклами своєї мережі мобільного зв'язку.

Але це програмне забезпечення та інші схожі на нього порушують питання етики та авторського права.

Навчальні дані ChatGPT містять мільйони книг, вебсторінок, повідомлень на форумах і сторінок Вікіпедії, які, ймовірно, також можуть містити уривки захищених авторським правом творів.