Землетрус в Туреччині. Кадрові перестановки в уряді. Теленовини ВВС
У випуску 6 лютого:
- Потужний землетрус в Туреччині. Деталі з місця подій.
- Кадрові зміни в уряді. Кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук з Києва.
- Як на Заході бачать кадрові перестановки в українському уряді?
- Ситуація на фронті. Бої за Бахмут тривають. Військовий експерт Олексій Мельник.
- Як українські енергетики відновлюють інфраструктуру? Репортаж
- Китай реагує на збиття "кулі-шпигуна".
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