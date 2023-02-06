Землетрус в Туреччині. Кадрові перестановки в уряді. Теленовини ВВС

У випуску 6 лютого:

  • Потужний землетрус в Туреччині. Деталі з місця подій.
  • Кадрові зміни в уряді. Кореспондентка ВВС Жанна Безп'ятчук з Києва.
  • Як на Заході бачать кадрові перестановки в українському уряді?
  • Ситуація на фронті. Бої за Бахмут тривають. Військовий експерт Олексій Мельник.
  • Як українські енергетики відновлюють інфраструктуру? Репортаж
  • Китай реагує на збиття "кулі-шпигуна".

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