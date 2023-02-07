Шпалери, які гріють оселю. Як працює нова система опалення

Дугал Шоу

ВВС

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Kris Bilski Підпис до фото, Сім'я Білскі використовує електричні інфрачервоні шпалери для обігріву свого будинку в Халлі, розпрощавшись із центральним опаленням

У домі Кріса Білскі в англійському місті Халл немає батарей. Зовсім.

Але навіть при температурі -2 за вікном він на холод не скаржиться. Сім'я Білскі однією з перших в країні встановила вдома електричні інфрачервоні шпалери.

Тонкі металеві листи сховані за штукатуркою стін та підключені до електромережі.

Ці листи випромінюють тепло за допомогою інфрачервоних хвиль.

Автор фото, NextGen Підпис до фото, Тепловізор показує, як працюють інфрачервоні шпалери: чим яскравіше - тим вища температура

Радіатори в системі центрального опалення гріють приміщення за допомогою конвекції: нагрівають повітря в безпосередній близькості від себе, а потім воно циркулює по кімнаті.

Інфрачервоне опалення безпосередньо нагріває тверді предмети в приміщенні, у тому числі його мешканців.

При цьому включати опалення можна тільки там і тоді, коли це необхідно: наприклад, в спальні протягом дня опалення не треба.

Крісу Білскі 31 рік, він керує компанією з виробництва відеофільмів та живе в будинку з дружиною. Він дізнався про цю технологію від свого колеги і, як любитель техніки, вирішив її випробувати.

Він встановив на стіні нові інфрачервоні панелі. Поки що опалення обходиться не дешевше ніж газове, але Кріс планує в майбутньому встановити на даху сонячні панелі, що, на його думку, допоможе зекономити на обігріві.

"Мене тішить, що я не залежу від газу, - каже Кріс. - Це нова технологія, яка має допомогти нам як країні".

Систему шпалер, яку він використовує, виготовила британська компанія iHelios. Вона не лише продає панелі власникам приватних будинків, але і паралельно випробовує нову технологію в будинках, які надають соціальне житло в Халлі та в деяких районах Вельса. Ці організації хочуть зекономити гроші, а заодно і скоротити викиди вуглецю.

Підпис до фото, Так виглядають листи, встановлені за стінами в будинку Кріса

Зараз у Великій Британії до газової мережі підключено 23 мільйони помешкань. Але уряд хоче, щоб до 2035 року всі будинки у Великій Британії відмовилися від газових бойлерів. Зараз на частку домогосподарств приходиться близько 17% викидів парникових газів у всій країні, і в основному в цьому винен газ.

Крім більшої екологічності, як вважається, електричні шпалери покращують якість повітря: в результаті інфрачервоного обігріву повітря в приміщення не таке сухе, і у вологих місцях, наприклад, біля віконних рам, утворюється менше плісняви. Проблеми зі здоров'ям, викликані поганою якістю повітря - одна з проблем соціального житла.

Філіп Стіл з енергетичної компанії Octopus Energy займається тестуванням нових гаджетів. До нього в руки потрапила друга версія інфрачервоних шпалер, виготовлена британською компанією Nexgen Heating.

"Електричні шпалери - це дійсно хороший спосіб обігріву будинку, - каже він. - Вони мають дві мідні смужки з кожного боку, а потім графеновий шар, і коли на них подається струм, графен випромінює інфрачервоне випромінювання, схоже на сонячне тепло".

Графен - це тонкий шар атомів вуглецю, здатний проводити електрику. Вперше його вдалося отримати дослідникам з Манчестерського університету. Шпалери, встановлені в домі Білскі в Халлі, для досягнення аналогічного ефекту використовують шар вуглецевої пасти. Вони також використовуються і в інших частинах Європи, наприклад, в Скандинавії.

За допомогою тепловізора можна побачити, як шпалери, зазвичай сховані за покриттям стелі, нагріваються, і, в свою чергу, нагрівають інші предмети в кімнаті. Вони можуть нагрівати предмети в радіусі 2-3 метрів.

Звісно, в будинках ще потрібна гаряча вода. Там, де для опалення використовуються електричні шпалери, воду можна нагрівати електричним занурювальним нагрівачем.

Питання в тому, наскільки екологічний і дешевший цей новий спосіб обігріву.

Доктор Тіна Фосетт з Інституту змін довкілля Оксфордського університету вважає, що не надто.

"Це, безумовно, може бути екологічним, особливо в міру того, як ми будемо використовувати більше відновлювальних джерел енергії для виробництва електрики, - каже вона. - Але я думаю, що експлуатаційні витрати можуть бути досить високими, оскільки електрика коштує в три-чотири рази дорожче за газ".

Зараз для виробництва значної частини електроенергії використовується газ.

Фоссет зазначає, що теплові насоси з повітряним джерелом тепла - це більш ефективний спосіб використання електроенергії для опалення будинку.

Підпис до фото, Теплові насоси з повітряним джерелом тепла потрібно встановлювати на деякій відстані від сусідського будинку, оскільки вони дуже шумлять

Але ці наноси мають вищу початкову вартість, ніж електричні шпалери, і не завжди прості у встановленні - наприклад, може знадобитися дозвіл на перепланування. Електричні шпалери можна встановлювати навіть тоді, коли в домі вже живуть люди.

Домовласникам та місцевим радам, що утримують соціальне житло, доведеться враховувати всі ці фактори.

Електричні шпалери чи тепловий насос - що дорожче?

За даними компанії Nexgen Heating, британського виробника електрошпалер, встановлення системи інфрачервоних шпалер в типовому домі з трьома спальнями обійдеться приблизно в 4 тисячі фунтів (понад 176 тисяч гривень) - не враховуючи витрат на демонтаж існуючої системи центрального опалення та інвестиції в електричний занурювальний нагрівач для гарячої води.

Для порівняння, за даними Octopus Energy, встановлення теплового насоса з повітряним джерелом тепла в типовому домі з трьома спальнями обійдеться в середньому в близько 8 тисяч фунтів (або 352 тисячі гривень). Щоправда, залежно від типу нерухомості та району проживання сума може значно вирости. При цьому можна розраховувати на субсидію від уряду в 5 тисяч фунтів. В окремих випадках також доведеться вкласти гроші в радіатори великого розміру, щоб система працювала як належить.