"Люди в мундирах". Як сприймати призначення в Херсон, Дніпро і Запоріжжя нових керівників

Святослав Хоменко

ВВС

34 хвилин(и) тому

Автор фото, колаж із телеграм-каналів ОВА Підпис до фото, Олександр Старух (зліва) та Валентин Резніченко (справа) більше не очолюють свої ОВА

Кабінет міністрів України з подачі президента призначив трьох голів обласних військових адміністрацій в стратегічно важливих регіонах країни.

Щоб краще зрозуміти логіку цих кадрових призначень, згадаємо, хто займав ці крісла до "губернаторопада", який відбувся два тижні тому.

Голови Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОВА - Валентин Резніченко, Олександр Старух та Ярослав Янушевич були цивільними людьми. Всі троє - політики з досвідом.

Щонайменше двоє з них - Резніченко та Старух - фігурували в гучних журналістських розслідувань про корупцію, а саме витрачання бюджетних коштів та розкрадання гуманітарної допомоги.

Нові керівники областей - люди із зовсім іншого тіста.

Новим дніпропетровським головою став Сергій Лисак - генерал, який уже пів року очолює місцеве управління СБУ.

У Запоріжжя поїде ще один співробітник СБУ Юрій Малашко.

А новим головою херсонської адміністрації став Олександр Прокудін - кадровий поліцейський, який за 22 роки в органах пройшов шлях від слідчого до керівника херсонської обласної поліції.

У лютому 2022 року, буквального за декілька днів до російського вторгнення, його звільнили з цієї посади в зв'язку з переходом на іншу роботу - але про подальшу біографію Прокудіна ми знаємо лише те, що восени цього року він брав участь в деокупації Херсона.

Таким чином троє нових очільників - люди в мундирах. Це може означати, що влада взяла курс на наведення на місцях в прямому сенсі військового порядку - треба припустити, в тому числі в плані фінансової дисципліни.

А може означати і те, що Дніпропетровська, Херсонська та Запорізька області готуються до важких часів, і вміння організувати оборону та діяти під акомпанемент війни в найближчі дні та тижні буде тут набагато більш затребуваним, ніж прагнення налагодити в прифронтових регіонах життя за хоч і модифікованими, але лекалами мирного часу.