Україні дають сотні старих танків Leopard 1 A5. Чим вони корисні для ЗСУ

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard 1 на зберіганні у Бельгії

Влада Німеччини схвалила передання Україні 178 танків Leopard 1 А5 й видала необхідні ліцензії.

Німеччина також оголосила, що передасть раніше обіцяні сучасні танки Leopard 2 вже у березні.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, танків Leopard-1 загалом нададуть близько двохсот. Частину дасть Німеччина, а частину інші союзники.

Хоча експерти і називають першу модель "леопардів" застарілою, ці машини можуть суттєво допомогти ЗСУ.

"Уряд Німеччини вже ухвалив рішення про постачання Україні також танків Leopard 1. Цих танків до літа буде 20-25, до кінця року - близько 80, і протягом 2024 року - ще понад 100 танків Leopard 1. Це мінімум - три батальйони", - написав Резніков у фейсбуці після зустрічі зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом, який у вівторок відвідав Київ.

Всі танки Leopard-1, які будуть передаватись Україні, потребують певного відновлення, адже вже перебувають на зберіганні. Проте важливо, що це будуть найновіші моделі з першої лінійки "леопардів" - моделі Leopard 1 A5, які модернізували в 1987 році.

Міноборони Німеччини каже, що кількість танків Leopard-1 A5, які доставлять в Україну, залежить від того, як швидко їх будуть ремонтувати.

Німеччина, Нідерланди і Данія 7 лютого також оголосили, що викуплять у виробників щонайменше 100 танків Leopard 1 A5 для України.

Як повідомляють світові агентства, міноборони Нідерландів уточнило, що танки куплять і передадуть Україні в найближчі місяці.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен сказала на пресконференції 7 лютого, що Leopard 1 - хоч і старий, але "точно цілком придатний" для війни в Україні танк.

"Це перевірений танк, і оскільки вони модернізовані та готові до бою, вони згодяться українцям", - цитує міністерку Reuters.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Leopard-1 - старші танки, але вони будуть більш ніж корисними для України

Чим корисні Україні старі танки

Танки Leopard 1 виготовляли в 1965-1984 роках (версію А5 модернізували в 1987-му). Це попередник Leopard 2 і поступається новішим моделям за багатьма характеристиками, в тому числі потужністю броні. Проте він легший і маневровніший.

Вага машини складає близько 42 тонн, танк має 105-мм гармату та два кулемети. Базова броня - до 70 мм гомогенної сталі. Хоча у різних модифікаціях може бути і додатковий захист. Екіпаж складається з чотирьох людей.

Низка експертів сумніваються у великій ефективності старих "леопардів" через застарілість і слабку броню. Видання Defense Express вказує, що найціннішими з перших "леопардів" є саме версія Leopard 1 A5. Вона має сучаснішу систему керування вогнем.

В нинішніх умовах України і від перших "леопардів" експерти чекають великої користі.

Зараз в Україні розгортають багато нових бригад, каже директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут, і їх усі необхідно забезпечити технікою.

За словами Чмута, бригад буде декілька десятків, і на них не вистачить тієї кількості сучасних танків M1 Abrams та Leopard 2, які США та інші західні країни вже домовилися надати Україні.

"Ми маємо вигрібати усі варіанти, які є в світі", - каже Чмут.

"Це танк, в нього є гармата, він може стріляти. Є броня, так, вона легка, тримає 20-30 мм гармату, по броні трохи краще за БМП. Лео 1 А5 - машина обкатана, маневрена, швидка. Не суперброньована, але як мобільний вогневий засіб для мотопіхотних та інших бригад - це більш ніж круто", - пояснює він.

За його словами, німецький Leopard-1 "точно не гірший", ніж старий радянський танк Т-62, що є на озброєнні в російських військових і зараз використовується в Україні.

"Повірте, коли по вас працює танк, то нічого приємного немає, і неважливо, чи він старий", - додав він.

У той час, як Leopard 2 перевершує практично за всіма показниками нинішні російські сучасні танки, Leopard 1 точно може позмагатись із старими радянськими, які використовує Росія.

Leopard 2 теж поспішають в Україну

Сучасніші танки Leopard 2 Україна теж отримає - 14 цих сучасних машин їй пообіцяла Німеччина, ще близько сотні - інші країни. Канада вже навіть відправила перший танк Україні у Європу.

Автор фото, твіттер Резнікова Підпис до фото, Резніков разом із міністром оборони Німеччини та міні-копією Leopard-2

Як нагадав Резніков, Німеччина виділить Україні 14 Leopard-2 однієї з найновіших модифікацій A6.

"Основні бойові танки Leopard 2A6 від Німеччини будуть доступні наприкінці березня", - йдеться в твіттері міністерства оборони Німеччини.

Міністр оборони України опублікував у твіттері фото, на якому він та Пісторіус тримають коробку з моделлю танка, і додав до неї жартівливий підпис: "Перший Leopard 2 прибув в Київ".