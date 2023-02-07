Знайшли перших загиблих та поранених українців від землетрусу в Туреччині

42 хвилин(и) тому

Туреччина повідомила владу України про двох загиблих та чотирьох поранених українців від землетрусу. Ще 19 людей шукають.

Таку інформацію надало українське МЗС.

"Як повідомила турецька сторона, внаслідок землетрусу ймовірно загинули двоє громадян України. Посольство нині перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих", - повідомили в МЗС.

Відомо також про 4 постраждалих громадян України, додали дипломати.

"Вони отримали легкі тілесні ушкодження, загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Загалом дипломати, за його словами, вже розшукали 38 громадян України, та взаємодіють із турецькими рятувальними службами задля пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок.

МЗС також готується відправити українських консулів в місто Газіантеп. Це станеться щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Підпис до відео, Землетрус у Туреччині: кадри катастрофи

"Консули координуватимуть на місці допомогу громадянам України, доставлять їм теплі речі та предмети першої необхідності. На зворотному шляху посольство планує вивезти своїм автотранспортом тих українців, які висловлять бажання переїхати до інших регіонів Туреччини", - додали в МЗС.

Тисячі загиблих

У Туреччині та на півночі Сирії 6 лютого зранку стався землетрус магнітудою 7,8, епіцентр був на глибині 17,9 км поблизу міста Газіантеп на південному сході Туреччини. За ним було понад 40 афтершоків.

Потім приблизно о 13:30 за місцевим часом стався другий землетрус магнітудою 7,5. Його епіцентр був у районі Ельбістан у південно-східному турецькому регіоні Кахраманмараш.

Жертвами землетрусів стали понад 5 тисяч людей. Тільки в Туреччині після першого землетрусу загинуло понад 3400 людей, понад 15 тисяч отримали поранення. У сусідній Сирії загинуло понад 1600 людей.

У Туреччині оголосили семиденну жалобу та надзвичайний стан. Рятувальна операція триває.

Україна вже оголосила, що надсилає свою команду рятувальників на допомогу турецькій владі.