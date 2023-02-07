Туреччина наслідки землетрусу. День кадрових рішень в Україні. Бахмут у кільці? Теленовини ВВС

У випуску 7 лютого:

  • В Туреччині продовжують шукати людей під завалами. Кількість жертв у Туреччині та Сирії сягнула понад 5 тисяч.
  • Понад 60 країн вже запропонували Туреччині допомогу. З Туреччини кореспондент ВВС Емре Темель.
  • Як країна оговтується від трагедії? Репортаж кореспондентів ВВС.
  • День кадрових рішень. Нові керівники СБУ та МВС. Хто вони?
  • Чи залишається Олексій Резніков міністром оборони України?
  • Про всі ці кадрові рішення детальніше - політичний експерт Геннадій Дубов.
  • Чи розпочнеться новий великий наступ росіян у найближчі 2 тижні?
  • Яка ситуація в Бахмуті та на інших напрямках. Аналізує військовий оглядач Олексій Гетьман.
  • Про новий рух Русо-сфера у Африці, який прославляє ПВК "Вагнер" та поширює дезінформацію щодо ЗСУ. Хто за цим стоїть?

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал! Там більше відео, ніж на сайті.