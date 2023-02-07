Туреччина наслідки землетрусу. День кадрових рішень в Україні. Бахмут у кільці? Теленовини ВВС

43 хвилин(и) тому

У випуску 7 лютого:

В Туреччині продовжують шукати людей під завалами. Кількість жертв у Туреччині та Сирії сягнула понад 5 тисяч.

Понад 60 країн вже запропонували Туреччині допомогу. З Туреччини кореспондент ВВС Емре Темель.

Як країна оговтується від трагедії? Репортаж кореспондентів ВВС.

День кадрових рішень. Нові керівники СБУ та МВС. Хто вони?

Чи залишається Олексій Резніков міністром оборони України?

Про всі ці кадрові рішення детальніше - політичний експерт Геннадій Дубов.

Чи розпочнеться новий великий наступ росіян у найближчі 2 тижні?

Яка ситуація в Бахмуті та на інших напрямках. Аналізує військовий оглядач Олексій Гетьман.

Про новий рух Русо-сфера у Африці, який прославляє ПВК "Вагнер" та поширює дезінформацію щодо ЗСУ. Хто за цим стоїть?

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