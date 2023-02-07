Туреччина наслідки землетрусу. День кадрових рішень в Україні. Бахмут у кільці? Теленовини ВВС
У випуску 7 лютого:
- В Туреччині продовжують шукати людей під завалами. Кількість жертв у Туреччині та Сирії сягнула понад 5 тисяч.
- Понад 60 країн вже запропонували Туреччині допомогу. З Туреччини кореспондент ВВС Емре Темель.
- Як країна оговтується від трагедії? Репортаж кореспондентів ВВС.
- День кадрових рішень. Нові керівники СБУ та МВС. Хто вони?
- Чи залишається Олексій Резніков міністром оборони України?
- Про всі ці кадрові рішення детальніше - політичний експерт Геннадій Дубов.
- Чи розпочнеться новий великий наступ росіян у найближчі 2 тижні?
- Яка ситуація в Бахмуті та на інших напрямках. Аналізує військовий оглядач Олексій Гетьман.
- Про новий рух Русо-сфера у Африці, який прославляє ПВК "Вагнер" та поширює дезінформацію щодо ЗСУ. Хто за цим стоїть?
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