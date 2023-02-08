Безпрецедентний візит: Зеленський у Британії. Виступи, зустрічі, королі. Теленовини ВВС
У випуску 8 лютого:
- Володимир Зеленський несподівано прибув до Лондона.
- Переговори українського президента з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком - з Даунінг-стріт,10 передає кореспондентка BBC Ірена Таранюк.
- Візит аналізують дослідниця Лондонської школи економіки Марія Золкіна і Орися Луцевич із Королівського інституту міжнародних відносин.
- Виступ у Вестмінстері, де серед присутніх - політична еліта Британії.
- Аудієнція у короля Чарльза III.
- Відвідання військової бази, де відбувалася спільна прес-конференція, - коментує військовий експерт Олександр Мусієнко.
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