Безпрецедентний візит: Зеленський у Британії. Виступи, зустрічі, королі. Теленовини ВВС

У випуску 8 лютого:

  • Володимир Зеленський несподівано прибув до Лондона.
  • Переговори українського президента з британським прем'єр-міністром Ріші Сунаком - з Даунінг-стріт,10 передає кореспондентка BBC Ірена Таранюк.
  • Візит аналізують дослідниця Лондонської школи економіки Марія Золкіна і Орися Луцевич із Королівського інституту міжнародних відносин.
  • Виступ у Вестмінстері, де серед присутніх - політична еліта Британії.
  • Аудієнція у короля Чарльза III.
  • Відвідання військової бази, де відбувалася спільна прес-конференція, - коментує військовий експерт Олександр Мусієнко.

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