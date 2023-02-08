25 хвилин символізму. Як у Лондоні зустрічали Заленського

Ірена Таранюк

ВВС News Україна, Лондон

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Над офісом британського прем'єр-міністра прапор України висів непорушно, бо лютневий ранок видався напрочуд сонячним і безхмарним.

Десятки журналістів і операторів чекали на морозі приїзду політика, популярності якого серед британців можуть позаздрити лідери всіх місцевих політичних партій, - президента України Володимира Зеленського.

З міркувань безпеки цей візит не анонсували наперед, а його деталі тримали в секреті. Тому в приготуваннях преси відчувалася нервовість і хаотичність: день мав бути спокійний, тому плани в останню хвилину довелося міняти.

Деталі візиту стали відомі також в останню хвилину, і з них стало зрозуміло, що за значенням приїзд Володимира Зеленського не поступається державному візитові. Президент України не лише виступає в парламенті, який називають "Матір'ю світових парламентів", а й зустрінеться з королем Чарльзом ІІІ.

Серед британських парламентарів український президент зажив славу оратора, коли під час безпрецедентного звернення до Палати громад відразу після російського вторгнення палко процитував воєнну промову Вінстона Черчілля - "Ми ніколи не здамося!"

Про те, що президент України вже близько, стало зрозуміло, коли на порозі Даунінг-стріт, 10 почали розстеляти червоний килимок, а вгодований місцевий мишолов кіт Ларрі ледачо оглянув журналістську братію.

Кортеж із президентом України приїхав на Даунінг-стріт трохи більше ніж через годину після його приземлення в Стенстеді.

Володимира Зеленського у традиційному вже камуфляжі зустрів прем'єр-міністр Ріші Сунак. Рукостискання на порозі, кілька жестів - і гучні оплески працівників канцелярії прем'єра, щойно прочинилися двері Даунінг-стріт, 10.

Автор фото, Getty Images

Всі, кого впустили всередину, кинулися крізь інші двері до кімнати з отим самим каміном, де фотографують рукостискання поважних гостей. Офіційні привітання, слова Ріші Сунака про те, що він радий бачити в Лондоні "друга Володимира", слова вдячності українського президента за підтримку - і все.

До візиту Зеленського Сполучене Королівство оголосило про розширення програми навчань українських військових - крім солдатів, тепер навчатимуть ще й морських піхотинців і пілотів винищувачів.

Автор фото, Getty Images

Неповних 25 хвилин тривав візит президента України на Даунінг-стріт, 10. Далі - парламент, Букінгемський палац і поїздка на базу, де українських військових навчають оперувати танком Челленджер-2.