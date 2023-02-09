Землетрус в Туреччині та Сирії вже забрав 16 тисяч життів: Ердоган визнає помилки влади

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, У середу Реджеп Тайіп Ердоган зустрічався із постраждалими від землетрусу

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що до настільки руйнівного землетрусу, який стався на південному сході країни та в сусідній Сирії, підготуватися було неможливо.

Кількість загиблих в двох країнах вже перевищила 16 тисяч людей, більшість з яких турки.

Критики Ердогана вважають, що влада відреагувала на катаклізм надто повільно, а підготовлена до нього країна була погано.

Президент Туреччини визнав "деякі проблеми", але зараз, за його словами, ситуація під контролем.

Лідер найбільшої в країні опозиційної партії Кемаль Киличдароглу з ним не погодився. "Якщо є одна людина, відповідальна за це, то це Ердоган", - підкреслив він.

Ердоган заявив, що в нинішніх умовах потрібна єдність, а не взаємні обвинувачення. "У такий період я не можу терпіти, щоб хтось піарився на негативі в своїх політичних інтересах", - заявив президент, якого часто обвинувачують в авторитарних тенденціях.

У Туреччині в травні мають відбутись вибори, на яких позиції Ердогана могли суттєво похитнутись. Проте як на результат вплине трагедія наразі ніхто прогнозувати не береться.

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Під завалами вже третю ніч залишаються люди, в постраждалих районах температура нижче нуля, тому надії витягнути когось живим все менше.

Крім того, ті, хто вижили, залишились без житла та ночують на вулиці. Це загрожує обмороженнями, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я.

"Є реальна небезпека вторинного лиха, яке може завдати шкоди більшій кількості людей, ніж перше, якщо не діяти так само енергійно, як це роблять рятувальники", - сказав менеджер ВООЗ з ліквідації наслідків землетрусу Роберт Холден.

У сусідній Сирії ситуації ще складніша. На кордоні з Туреччиною до землетрусу був відкритий єдиний пропускний пункт Баб ель-Хава. Тепер і він закритий, оскільки дороги, які до нього ведуть, стали непрохідними.

В ООН сподіваються, що скоро вдасться відремонтувати дороги. Турецька влада каже, що невдовзі відкриє ще два пропускних пункти.

На півночі Сирії залишається останній анклав, який контролює не режим Асада, а опозиція. Розорений багаторічною громадянською війною, він тепер ще й сильно постраждав від землетрусу.

В одній лише провінції Ідліб відомо про загибель 1500 людей.