SpaceX заявила, що обмежила ЗСУ у використанні Starlink для безпілотників. Чому це зробили

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Термінали Starlink неабияк рятують українських військових у зоні бойових дій

SpaceX вжила заходів, щоб українські військові не могли використовувати супутниковий інтернет від терміналів Starlink для керування безпілотниками під час війни країни з Росією, пише Reuters.

Супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російської армії, "ніколи не був призначений для використання у вигляді зброї", - заявила Гвінн Шотвелл, президентка і головна операційна директорка компанії SpaceX, заснованої мільярдером Ілоном Маском.

Українська влада поки що ніяк не прокоментувала ці заяви.

У вересні Ілон Маск написав у твіттері, що Starlink призначений лише для мирного використання.

"Starlink не розроблений і не призначений для використання з наступальною чи оборонною зброєю або в інших подібних кінцевих цілях", - йдеться в документі про умови використання терміналів, який цитує видання Wall Street Journal.

Шотвелл каже, що, згідно з контрактом, який SpaceX має з урядом України, "старлінки" призначалися для гуманітарних цілей, тобто щоб забезпечити інтернетом лікарні, банки та сім'ї, які постраждали від російського вторгнення.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально, - сказала вона. - Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували їх для наступальних цілей".

За словами Шотвелл, українські бійці використали термінали для цілей, про які не йшлося. Пізніше в розмові з журналістами вона послалася на повідомлення про те, що ЗСУ нібито використовують Starlink для керування дронами.

Україна ефективно використовує безпілотну авіацію для виявлення позицій противника, наведення вогню на великі відстані та скидання бомб, пише агенція.

"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їхню здатність робити це", - сказала Шотвелл. - Є речі, які ми можемо зробити, і ми це зробили".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Один із терміналів Starlink, вкритий маскувальною сіткою, на Донеччині

Вона відмовилася уточнити, що саме було зроблено, пише Reuters.

Після повномасштабного вторгнення SpaceX приватно відправила вантажівки з терміналами Starlink в Україну, що дало змогу ЗСУ спілкуватися, підключивши їх і з'єднавши з майже 4000 супутниками, які компанія запустила на навколоземну орбіту.

Уряди, включаючи США та Францію, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додачу до тих, які приватно фінансує SpaceX.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink у регіоні, хоча SpaceX протидіяла, посиливши програмне забезпечення служби. Про це заявив Ілон Маск, виконавчий директор компанії.

Відповідаючи на питання, чи передбачала SpaceX використання терміналів для наступальних цілей в Україні, коли вирішила направити їх в зону бойових дій, Шотвелл сказала: "Ми не думали про це. Я не думала. Наша команда, можливо, передбачала, я не знаю. Але ми збагнули досить швидко".

Наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі в Україні, і SpaceX так і не пояснила причини.