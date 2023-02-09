"Вітаємо вдома, ласкаво просимо в ЄС". Як Зеленського прийняли в Брюсселі і що він сказав

55 хвилин(и) тому

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Відвідавши в середу Лондон та Париж, президент Володимир Зеленський вранці в четвер поїхав у Брюссель, де його оваціями зустріли в Європарламенті.

А потім переповнена зала стоячи слухала гімн України і гучно відповідала "Героям Слава!" на слова Зеленського "Слава Україні!"

Він ще бере участь у самітті ЄС.

Виступаючи перед європейськими депутатами, Зеленський заявив, що, воюючи зараз з Росією, Україна захищає не лише себе, а і всю Європу, європейський спосіб життя.

"Європейський спосіб життя - це коли люди вірять у завтра і готові вийти на площу, щоб вибороти своє завтра, а між президентом і протестувальником лише один-єдиний бар'єр, і це - чесні вибори. Така наша Європа, такі наші правила і такий наш спосіб життя".

"І для України - це шлях до свого дому", - додав президент Зеленський.

За словами Зеленського, Росія намагається знищити український спосіб життя, щоб потім знищити європейський, але Україна та Європа цього не дозволять.

"Її (Росії - Ред.) загроза лише в тому, що там є диктатор із шаленими запасами радянської зброї та підживленням зброєю від інших диктатур - наприклад, іранського режиму [...] Священна цінність людського життя була повністю знищена в Росії - окрім тих, хто всередині Кремля".

"Решта, всі 140 мільйонів громадян - це лише тіла, здатні нести зброю в Україну на поле бою. Тримати інших в покорі або самим бути в покорі", - сказав президент.

Разом із Зеленським у Брюссель прилетів президент Еммануель Макрон, який перед тим заявив, що Франція "повна рішучості допомогти Україні перемогти та відновити її законні права".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Шарль Мішель веде Зеленського в Європарламент

Зеленського дуже тепло привітали в Брюсселі. "Вітаємо вдома, ласкаво просимо в ЄС", - написав в твіттері президент Європейської ради Шарль Мішель, вітаючи в Брюсселі Зеленського.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттері зазначила, що "підтримуватиме Україну на шляху до нашого Союзу".

Вперше у своїй історії ЄС надає військову допомогу такого маcштабу і вперше в історії готує, я вірю, позитивну оцінку внутрішнім реформам в Україні, яка, воюючи, одночасно модернізує свої інституції, сказав Зеленський у своїй промові.

"Україна буде членом Євросоюзу. Україна, що перемагає, буде членом Євросоюзу. Євросоюзу, що перемагає", - закінчив він.

Президентка Європарламенту Роберта Метсола перед промовою Зеленського закликала країни ЄС якомога швидше надати Україні далекобійні системи і бойові літаки.

"Ми знаємо про жертву, яку ваш народ платить за Європу, і ми маємо вшанувати не тільки словами, а й справами. Політичною волею забезпечити простішу торгівлю, якомога скорішим процесом вступу в ЄС, коштами для ваших людей, допомогою у відбудові, навчанням для ваших військових, військовим обладнанням і захисними системами, які вам потрібні для перемоги", - сказала Метсола.

Вона наголосиала, що країни ЄС мають швидко розглянути як наступний крок надання далекобійних систем і літаків для захисту свободи в Україні.

Навіщо Зеленський приїхав у Брюссель, і чи досяг свого?

Однак одним із головних питань, для вирішення якого, судячи з усього, Зеленський і відправився в європейське турне, поки що залишається невирішеним: твердої обіцянки постачати Україні сучасні бойові літаки - з конкретними цифрами та датами - поки що не прозвучало.

Форум лідерів країн ЄС, де виступить Зеленський - це не ярмарок торговців зброєю. Для Зеленського це шанс опинитися в одному залі з 27 лідерами країн, багато з яких постачають Україні зброю, і спробувати переконати їх збільшити та пришвидшити ці постачання.

За словами Зеленского, винищувачі та ракети далекого радіусу дії важливі як доповнення для танків, про постачання яких західні країни після тижнів сумнівів недавно все ж домовилися, і хоча він обговорював питання про бойові літаки в Парижі, часу для його вирішення залишилося дуже мало.

У воєнний час президент рідко покидає країну, і за словами одного високопоставленого українського чиновника, він поїхав в Європу за результатами.

Автор фото, ОП Підпис до фото, Виступаючи перед обома палатами парламенту Великої Британії, Зеленський показав шолом українського пілота винищувача

Питання в тому, наскільки переконливо прозвучить його промова і що нового він зможе сказати.

Оглядач ВВС Кріс Мейсон, який спостерігав за виступом Зеленського в британському парламенті, сказав, що його головний меседж - "дякую за допомогу, але нам треба ще, і багато" - був прикрашений захоплюючою риторикою колишнього актора, який відчуває себе комфортно на публічній сцені та розуміється на театральних постановках.

Представляючи спікеру парламенту серу Ліндсі Хойлу шолом пілота-винищувача, Зеленський продемонстрував напис на ньому: "У нас є свобода, дайте нам крила, щоб захистити її".

Незручні питання для Європи

Але бурхливі аплодисменти та військові літаки - не одне і те саме. І британський прем'єр Ріші Сунак не дав конкретних обіцянок надати Україні бойові літаки - хоча і доручив уряду вивчити питання про те, які винищувачі можна доставити ЗСУ та коли.

Даунінг-стріт повідомила, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес обудумує це питання, але підкреслила, що це "довгострокове рішення", і що підготовка пілотів може зайняти роки.

Частково затримку пояснюють станом справ у британських королівських військово-морських силах, які не встигають готувати пілотів для себе.

Теоретично британці можуть надати Україні певну кількість старих літаків, включаючи два десятки винищувачів Typhoon, але приведення їх в бойову готовність може зайняти час.

Для їх обслуговування та ремонту потрібна непроста інфраструктура, якої в Україні немає.

Але головне - це потенціал ескалації конфлікту. З початку війни Москва не раз застерігала Захід від постачання зброї України, називаючи це провокаціями та загрожуючи відповіддю. У який саме момент в Кремлі зроблять висновок, що Рубікон перейдено?

Автор фото, ОП Підпис до фото, Сунак і Зеленський обіграли тему літаків та пілотів - знак щодо прогресу надання техніки Україні

Саме це мав на увазі лорд Робертсон, колишній генсек НАТО, коли сказав в інтерв'ю ВВС, що в ідеї з постачанням бойових літаків є величезні проблеми, щонайменше, в короткостроковій перспективі.

При цьому Робертсон визнав, що відправки декількох танків Challenger 2, перші з яких мають прибути в Україні в березні, недостатньо.

Закінчення бойових дій в Україні поки що не видно. Коли і чим закінчиться війна - незрозуміло, пише Кріс Мейсон. Які прохання України можна задовольнити? Як довго це можна робити? У що це обійдеться європейським країнам? І які можуть бути наслідки?