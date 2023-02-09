Немовля народилося під завалами в землетрус, хоча уся родина загинула. Як воно вижило?

Девід Гріттен

BBC News

1 година тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Дитина прибула до лікарні у тяжкому стані, з кількома синцями та рваними ранами по всьому тілу

У Сирії з-під уламків зруйнованої будівлі врятували немовля, його дістали за кілька хвилин після появи на світ.

Новонароджену дівчинку витягли з-під завалів у зруйнованому землетрусом місті Джандаріс на північному заході Сирії.

Повідомляють, що мати дитини трагічно загинула після пологів.

За словами одного з родичів, невдовзі після катастрофи у жінки почалися перейми, і вона народила ще до того, як померла. Крихітна дівчинка - єдина, яка вижила в родині. Батько, четверо братів і сестер також загинули.

На опублікованих кадрах видно одного з рятувальників, який вибігає зі зруйнованої будівлі з крихітним немовлям на руках.

Дядько дитини Халіл аль-Суваді сказав, що родичі кинулися на місце події, коли дізналися про обвал.

"Ми чули голос, поки копали, і знайшли дитину з неушкодженою пуповиною, тому ми її перерізали, і моя кузина відвезла її до лікарні", - розповів він AFP.

Педіатр у сусідньому Африні, куди перевезли дівчинку, розповів, що зараз її стан - стабільний, хоча дитина прибула до лікарні у тяжкому стані, з кількома синцями та рваними ранами по всьому тілу.

"У неї було переохолодження. Нам довелося її зігрівати і давати кальцій", - розповів лікар Хані Мааруф.

Будинок, у якому жила сім'я новонародженої, був одним з приблизно 50 будівель, зруйнованих землетрусом магнітудою 7,8 у Джандарісі в провінції Ідліб неподалік турецького кордону.

Загальна кількість загиблих у Туреччині й Сирії внаслідок цього землетрусу вже перевищила 17 тисяч людей. Очікують, що кількість загиблих зростатиме.

Під завалами вже третю ніч залишаються люди, у постраждалих районах температура нижче нуля, тож надії витягти когось живими дедалі менше.

Крім того, ті, що вижили, втратили дах і ночують на вулиці. Це загрожує обмороженнями, кажуть у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Нагадаємо, 6 лютого на південному сході Туреччини сталася серія землетрусів, яка також торкнулася кількох провінцій Сирії. Найсильніші поштовхи мали магнітуду 7,8 бала.