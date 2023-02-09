"Цеглина у стіні російської пропаганди". Україна засудила промову Роджера Вотерса в Радбезі ООН

10 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Вотерс виступив в Радбезі ООН на запрошення Росії - відеозв'язком з будинку в Швейцарії

Один із засновників легендарного гурту Pink Floyd, британський музикант Роджер Вотерс під час виступу перед Радою Безпеки ООН на запрошення Росії зробив росіянам сюрприз, засудивши напад на Україну. Втім, зміст решти його промови дав послу України привід сказати, що Вотерс став "цеглиною у стіні російської пропаганди".

Росія запросила 79-річного Роджера Вотерса виступити перед Радбезом ООН після того, як він у нещодавньому інтерв'ю німецькій газеті Berliner Zeitung висловився на захист російського керівника Путіна, сказав, що той пропонував Заходу спільно будувати систему безпеки, але його ідеї відкинули і що Путін "не більший бандит", ніж західні лідери. До того Вотерс висловлювався так само у відкритому листі Путіну та інших публічних виступах.

Промову за допомогою відеозв'язку перед Радою Безпеки ООН ветеран британського року, втім, почав із засудження Росії.

"Вторгнення Російської Федерації в Україну було незаконним. Я засуджую його рішуче", - сказав Вотерс, який з'явився на екрані зі своїм собакою. Але далі він заговорив, що Росія напала на Україну не без причин.

"Російське вторгнення в Україну не було неспровокованим, тому я також рішуче засуджую провокаторів", - сказав він.

"Єдино розумним сьогодні було б негайно оголосити припинення вогню в Україні, - продовжив рокер. - Не можна більше втрачати жодного українського чи російського життя, жодного, вони всі дорогоцінні в наших очах".

Посол Росії в ООН Василь Небензя у своєму коментарі проігнорував заяву Вотерса про незаконність вторгнення та похвалив музиканта за "точний аналіз подій".

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Решту членів Ради безпеки промова рок-ветерана не вразила.

"Я, звичайно, визнаю, що у нього як у музиканта є вражаючі заслуги. Але чи достатньо він компетентний, щоб виступати перед нами на теми контролю над озброєннями чи європейської безпеки - це для мене менш очевидно", - сказав заступник посла США Річард Міллс. .

Посол України Сергій Кислиця нагадав, що у Радянському Союзі гурт Pink Floyd був забороненим за критику радянського вторгнення до Афганістану.

"А тепер пан Вотерс намагається вибілювати інше вторгнення. Іронія долі, а то й лицемірство, - сказав Кислиця. - Як же сумно його колишнім шанувальникам спостерігати, як він виступає в ролі чергової цеглини у стіні - у стіні російської дезінформації та пропаганди".

Кислиця в цій фразі словами про цеглину процитував приспів з "Another Brick in the Wall", знаменитої композиції Pink Floyd: "All in all, you're just another brick in the wall".

По різні боки фронту

Колишні соратники Вотерса з Pink Floyd минулого року випустили пісню на підтримку України. Вотерс давно посварився з іншим лідером групи, Девідом Гілмором, а війна ще й посилила розкол.

"Я вважаю це дуже сумним. Це заохочення війни. Я раніше асоціював себе з Pink Floyd. Те, що тепер ця назва асоціюється з війною чужими руками - мені від цього сумно", - сказав Вотерс в інтерв'ю Berliner Zeitung.

У відповідь на це, а також на висловлювання Вотерса про Ізраїль, дружина Гілмора Поллі Семсон у твіттері назвала Вотерса "апологетом Путіна" і "антисемітом, який прогнив наскрізь". Гілмор підтримав дружину.

Вотерс не залишив це без уваги і в опублікованому в середу інтерв'ю британській газеті Telegraph проінформував, що він перезаписав знаменитий альбом Pink Floyd 1973 "Темна сторона Місяця" ("The Dark Side of the Moon"), щоб відібрати права на нього в інших членів групи.

"Темну сторону Місяця" написав я! Відкиньмо всю цю нісенітницю щодо "ми". Звичайно, ми були гуртом, нас було четверо, всі зробили внесок - але це був мій проєкт, і я написав його!" - сказав Вотерс.

Згідно з офіційними вихідними даними альбому, Вотерс написав вірші до всіх десяти пісень та музику до п'яти з них.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 70-х Pink Floyd був одним з найпопулярніших гуртів на планеті

Водночас Вотерс звинуватив колишніх друзів з гурту, зокрема, покійного клавішника Ріка Вайта, у тому, що вони не вміли писати вірші.