Росія вдарила дронами і ракетами по Шепетівці, Запоріжжю і біля Дніпра. Над Вінницею збили

1 година тому

Автор фото, Хмельницька ОВА

Вночі росіяни атакували Україну дронами-шахедами. Зараз військові оголосили про нову ракетну загрозу, оголошена повітряна тривога по всій Україні. За даними Повітряних сил, Росія вже здійснила новий залп ракет о 8.30 ранку, які невдовзі вдарять по Україні.

Вночі дрони-камікадзе долетіли аж до заходу країни і вдарили по Хмельниччині. ОК "Південь" повідомило також про збиття дронів на Вінниччині та Кіровоградщині. Вночі свідки казали про вибухи, які чули у Вінниці.

Ударили також по Запоріжжю, біля Дніпра і по Харкову.

Як вказують військові, нічна атака мала виявити розташування систем ППО, щоб зранку вдарити ракетами.

"Вночі ворог запустив на територію України групу БПЛА "Shahed". Головною метою баражуючих боєприпасів була розвідка розташування сил українських ППО та ураження енергетичних об'єктів. Після "Shahed" росіяни випустили десятки ракет по Харкову, Запоріжжю та Дніпру. На жаль, є влучання. Зараз ворог підняв в повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95, які можуть нести на борту крилаті ракети. Є велика загроза ракетного удару", - повідомив керівник київської військової адміністрації Сергій Попко.

У низці областей, зокрема і Києві, через загрозу удару і задля збереження інфраструктури вже екстрено вимикають світло.

Дрони атакували зі східного узбережжя Азовського моря. Було сім БПЛА. П'ять збили сили ППО, кажуть військові.

Ракетну атаку проводили "калібрами". З шести ракет п'ять знищили, розповів в телемарафоні Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил.

По Харківській та Запорізькій областях запустили до 35 зенітних керованих ракет (С-300), які неможливо знищувати в повітрі засобами ППО.

Влучили по Шепетівці

Близько 04:00 ранку росіяни влучили дроном в об'єкт критичної інфраструктури Шепетівського району на Хмельниччині. Там виникла пожежа. Постраждалих нема, розповіли в ОВА Хмельницької області.

Дрони і ракети по Дніпропетровській області

Близько десятої вечора 9 лютого дронами вдарили Дніпропетровщині.

Всі збили, розповіли в ОВА. Вночі на область полетіли ракети.

У Криворізькому районі є влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Там серйозні руйнування. Поранений 46-річний працівник підприємства, зазначили в ОВА.

У Піщанській громаді Дніпропетровської області уламки ракети впали на дах двоповерхового будинку. Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Люди цілі.

Масована атака на Запоріжжя

Вночі була атака по Запоріжжю. За годину у місті зафіксовано 17 прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення, розповідає Анатолій Куртєв. секретар Запорізької міськради.

Атакували об'єкти енергетичної інфраструктури.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Удар по Харкову

Вночі росіяни били і по Харкову. Вони завдали ударів по критичній інфраструктурі, влада каже про близько 10 вибухів.

"У деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів вже працюють екстрені служби. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється", - повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Загроза ракетних ударів

Оперативне командування "Південь" повідомляє, що росіяни вивели у Чорне море три ракетоносії, серед яких підводний човен.

Напередодні росіяни запускали розвідувальні безпілотники, один збили сили ППО. "За цим, враховуючи й нічну атаку дронами-камікадзе типу Shahed-131/136, і підвищену активність ворожої авіації, проглядається підготовка до ракетних ударів", - зазначили в ОК.