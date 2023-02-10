Новий удар Росії. Десятки ракет над Україною, у Києві та інших регіонах вибухи

56 хвилин(и) тому

Зранку 10 лютого Росія завдала по Україні нового ракетного удару. Ракети вже над українськими регіонами, працює ППО. Є дані про перші руйнування.

Повідомляють про вибухи у Києві та Харкові. У Київській області та у Києві працює ППО. Свідки повідомляють про вибухи і в центрі столиці після роботи ППО.

Про вибухи та проліт ракет з'являється все більше повідомлень з центру та навіть заходу країни.

Зокрема, Хмельницка ОВА повідомила про рух чотирьох ракет на захід країни.

Як повідомили у Повітряних силах, близько 8:30 росіяни здійснили пуски крилатих ракет із стратегічних бомбардувальників Ту-95 з глибини території Росії. Тоді ж в усій Україні оголосили повітряну тривогу.

Біля 10-ї години ранку був новий удар по критичній інфраструктурі Харкова, повідомив мер міста Ігор Терехов. Він каже, що сьогодні можуть бути перебої зі світлом та іншими комунальними послугами у місті.

Керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у першому пуску було близько двадцяти ракет. Станом на 9:30 перші ракети вже залетіли в Україну, а за кілька хвилин він повідомив про нову хвилю запуску. Згодом Кім анонсуавв, що буде і третя хвиля удару.

Керівник Кривого Рогу Олександр Вілкул вже повідомив, що близько семи ракет прямують до міста.

Пізніше Кім повідомив про ракети на Одеською і Миколаївською областями. Починають з'являтись повідомлення про вибухи і орботу ППО у багатьох регіонах.

У Полтавській області працють сили ППО, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Голова Миколаївської ОВА повідомляє про одну ракету у повітряному просторі Молдови.

Цієї ночі росіяни також вдарили по Україні дронами-камікадзе, щоб, як вказують військові, у тому числі виявити позиції ППО для подальшого ракетного удару.

Зранку в Україні вже почали превентивно вимикати світло, щоб зберегти інфраструктуру. Також почались збої графіків руху потягів.

Автор фото, Нєбитов Підпис до фото, Збита 26 січня під Києвом ракета

Енергетика під ударом

В "Укренерго" повідомили, що триває 14-а ракетна атака на енергосистему України.

Там кажуть, що вже є влучання у декілька об'єктів високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах, повідомили в Укренерго. Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об'єкти системи передачі, кажуть там.

Для мінімізації наслідків атаки аварійн відключають світло.

Нічна атака

Вночі Росія вдарила дронами і ракетами по Шепетівці на Хмельниччині, Запоріжжю, Харкову і біля Дніпра. Як вказують військові, нічна атака мала виявити розташування систем ППО, щоб зранку вдарити ракетами.

Російські війська за минулу добу понад 50 разів обстріляли Херсонщину.

Дрони атакували зі східного узбережжя Азовського моря. Було сім БПЛА. П'ять збили сили ППО, кажуть військові.

Ракетну атаку проводили "калібрами". З шести ракет п'ять знищили, розповів в телемарафоні Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил Збройних сил.