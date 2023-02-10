Один на мільйони. Рибалка впіймав рідкісного синього омара

13 хвилин(и) тому

Автор фото, Stuart Brown

У Британії рибалка дістав з води синього омара. Цей вид настільки рідкісний, що шанс упіймати його - приблизно один до двох мільйонів.

Автором вилову став 28-річний Стюарт Браун з графства Даун. Чоловік не відразу повірив, що йому посміхнулась така вдача.

Хоча за продаж такого омара можна отримати значну суму, британець випустив його у воду біля узбережжя Белфаста.

"Він знову у затоці. Сподіваюсь, якщо його хтось спіймає, то теж випустить", - написав у соцмережах Браун, опублікувавши фото рідкісного вилову.

Автор фото, Liam McBurney Підпис до фото, Стюарт Браун випустив омара після того, як сфотографував його

Браун каже, що бачить такого омара вперше.

"Інші рибалки, з якими я розмовляв, які набагато старші за мене, теж ніколи такого не бачили", - додав він.

"Це для всіх стало несподіванкою. Ніколи не знаєш, що на тебе чекає".

Наскільки вони рідкісні?

Більшість омарів (вони ж лобстери) - темно-коричневого кольору, але можуть мати інші незвичайні відтінки, зокрема, помаранчевий, червоний і жовтий.

Автор фото, Stuart Brown Підпис до фото, Браун назвав рідкісного лобстера виловом усього життя

Ззовні синій лобстер нічим не відрізняється від звичайного. За будовою він схожий на річкового рака, але перевершує його за розмірами.

Вчені кажуть, що незвичайний колір пов'язаний з генетикою. Через те, що білок, що відповідає за забарвлення екзоскелета, виробляється в надлишку, природний колір лобстера набуває синюватого відтінку.

Синє забарвлення для цих членистоногих - дуже рідкісне і зустрічається приблизно в однієї особини на два мільйони.