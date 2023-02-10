Один на мільйони. Рибалка впіймав рідкісного синього омара
У Британії рибалка дістав з води синього омара. Цей вид настільки рідкісний, що шанс упіймати його - приблизно один до двох мільйонів.
Автором вилову став 28-річний Стюарт Браун з графства Даун. Чоловік не відразу повірив, що йому посміхнулась така вдача.
Хоча за продаж такого омара можна отримати значну суму, британець випустив його у воду біля узбережжя Белфаста.
"Він знову у затоці. Сподіваюсь, якщо його хтось спіймає, то теж випустить", - написав у соцмережах Браун, опублікувавши фото рідкісного вилову.
Браун каже, що бачить такого омара вперше.
"Інші рибалки, з якими я розмовляв, які набагато старші за мене, теж ніколи такого не бачили", - додав він.
"Це для всіх стало несподіванкою. Ніколи не знаєш, що на тебе чекає".
Наскільки вони рідкісні?
Більшість омарів (вони ж лобстери) - темно-коричневого кольору, але можуть мати інші незвичайні відтінки, зокрема, помаранчевий, червоний і жовтий.
Ззовні синій лобстер нічим не відрізняється від звичайного. За будовою він схожий на річкового рака, але перевершує його за розмірами.
Вчені кажуть, що незвичайний колір пов'язаний з генетикою. Через те, що білок, що відповідає за забарвлення екзоскелета, виробляється в надлишку, природний колір лобстера набуває синюватого відтінку.
Синє забарвлення для цих членистоногих - дуже рідкісне і зустрічається приблизно в однієї особини на два мільйони.
Тож рибалки шалено радіють, коли такий зустрічається на риболовлі, тому що продати його можна дуже дорого.