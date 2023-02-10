Пів року у підвалі. Історія порятунку 7-річної дівчинки з Бахмута

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Нацполіція

Поліцейські спецпідрозділу "Білі янголи" евакуювали з Бахмута 7-річну дівчинку, її маму та дідуся. Родина довго не хотіла виїжджати, і маленька Ганна провела в підвалі багатоповерхівки пів року - весь цей час вона майже не виходила на вулицю.

"Пів року дівчинка не бачила світла, не гуляла містом та не гралася з однолітками", - розповідають поліцейські.

На багатьох фотографіях дівчинка виглядає блідою, тільки очі світяться.

"Білі Янголи" знайшли безплатну квартиру в Покровському районі Донецької області та евакуювали туди дівчинку разом із родиною.

Це тимчасове житло. Надалі сім'я вирішуватиме, куди їхати далі, а поліцейські стежитимуть за їх долею.

Мама довго не хотіла їхати

"Янголи" опікувалися Ганною та її рідними давно - їх вмовляли виїхати, але мати дівчинки Юлія не погоджувалася.

"Звісно, я хвилююсь, - розповідала жінка кореспондентці ВВС, що побувала в Бахмуті. - Але тут більш-менш безпечно. Принаймні у нас є все необхідне. Гадаю, в Україні зараз усюди небезпечно, а виїхати за кордон у нас можливості немає".

Автор фото, Нацполіція (скрін з відео)

7-річна Ганна розповідала, що разом із мамою, дідусем Валерієм, двома кішками і собакою Мушкою сиділа в підвалі майже цілими днями.

Стіни оздоблювали барвисті малюнки, але темний підвал все одно нагадував тюремну камеру.

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Так виглядав підвал, де жила дівчинка

"Вивожу Мушку на вулицю погуляти, але вона боїться цих гуркотів і постійно біжить назад. Тільки вранці, як на світанку тихо, я можу її вивести", - казала дівчинка ВВС.

Усі її подружки давно виїхали, розповідала Ганна - хтось в Польщу, хтось на захід України.

Щоб розрадити дівчинку, "Білі Янголи" щоразу приїжджали до неї з подарунками: розмальовками, олівцями, іграшками, одягом та солодощами. Дитина подружилася з керівником групи Павлом Дяченком.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, У дівчинка з Дяченком свій зв'язок

"Неодноразово Ганна дарувала свої малюнки "янголам", бо вони - її єдині друзі. А справжні друзі в біді не кидають", - розповідають поліцейські про свою 7-річну подружку.

Евакуація пройшла не без несподіванок

Поліцейські вмовили рідних дівчинки переїхати.

Але коли вони в домовлений день прибули до укриття, де жила родина, там був тільки дідусь, а жінка злякалася та разом із донькою пішла з підвалу.

На відео поліцейських чути, як вони звертаються в темному підвалі до дідуся Ганни: "Ви хочете, щоб дитина тут задихнулася? Ну, яке майбутнє тут, у підвалі?"

Автор фото, Нацполіція (скрін з відео) Підпис до фото, Дідусь дівчинки Валерій вислуховує питання поліцейських

"Білі янголи" разом із дідусем вирушили шукати жінку і через декілька годин знайшли їх у місцевому "пункті незламності". У поліції пишуть, що Юлію довелося ще трохи повмовляти, перш ніж вона остаточно погодилася виїхати з Бахмута.

"Ганна дуже світла, чуйна, добра та балакуча дівчинки. За 5 хвилин вона може розповісти тобі про все на світі", - каже Павло Дяченко.

Поліцейські допомогли родині зібрати речі, підігнали броньоване авто, завантажили всіх до машини та доставили до нової квартири. Усю дорогу дівчинку відволікав службовий пес - такса Рем.

"День такий сонячний"

"Сьогодні такий день чудовий, сонячний, й навіть не було "бабахів". Це, мабуть, Боженька допоміг та мої поліцейські "янголи". Тепер в нас все будете добре і я, нарешті, здійсню свої мрію - піду на танці", - каже 7-річна Ганна, опинившись у новому місці.

Автор фото, Нацполіція (скрін з відео) Підпис до фото, Дівчинка показує поліцейським, де будуть висіти її нові малюнки

На відео видно, як вона жваво оббігає свою нову квартиру, оглядаючи кухню, письмовий стіл, ліжко, і планує, де вона в майбутньому вішатиме свої нові малюнки.

На прощання Ганна обціловує поліцейських, які вивезли її з Бахмута, і розказує їм про дорогу, і як деякі речі, ось як світлофори, вона побачила вперше за пів року.

Автор фото, Нацполіція Підпис до фото, Поліцейські й надалі будуть піклуватися про родину

Наприкінці дівчинка просить поліцейських, щоб наступний раз вони привезли їй трохи спеціального корму для кошенят, тому що її Б'янка, за якою Ганна доглядала в підвалі, невдовзі народить.