Мелоні розкритикувала Макрона через вечерю із Зеленським у Парижі

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Мелоні та Зеленський під час зустрічі в кулуарах саміту ЄС

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні звинуватила Францію в тому, що та поставила під загрозу єдність ЄС щодо України, коли організувала в Парижі вечерю з президентом Володимиром Зеленським, на яку не запросили інших європейських лідерів.

Президент Франції Еммнуель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зустрілися з Володимиром Зеленським в середу ввечері перед самітом ЄС. Мелоні ще в четвер під час розмови з журналістами назвала зустріч недоречною, а в п'ятницю посилила свою критику.

"Що було правильним, так це фотографія Зеленського з 27-ма лідерами ЄС. Зустрічатися перед цим у Парижі було політично неправильним", - сказала вона після закінчення саміту в Брюсселі.

За словами Мелоні, "нікому з нас не просто" допомагати Україні, маючи на увазі те, що іноді рішення про військову допомогу Україні суперечить громадській думці в європейських країнах.

Reuters пише, що опитування в Італії показують, що італійці незмінно тепло підтримують Україну, але в одному з недавніх опитувань IPSOS стверджується, що лише 30% італійців підтримують відправлення зброї чи систем ППО до Києва.

У Великій Британії, Франції та Німеччині таких людей значно більше - 63%, 52% та 48% відповідно.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зеленського в Брюсселі вітали оваціями

Коментуючи висловлювання італійської прем'єрки в четвер, Еммануель Макрон сказав, що, на його думку, вечеря була доречною, і що так чи інакше, український президент вирішує, який у нього буде графік зустрічей.

"Як ви знаєте, Німеччина та Франція протягом восьми років відігравали особливу роль в питанні України, - сказав Макрон журналістам. - Головне, що ми були ефективні разом, і щоб мали стратегію, яка дозволить знайти шлях до стійкого миру".

Мелоні все ж таки зустрілася із Зеленським в кулуарах саміту в Брюсселі.

Італія та Україна

Попередник Мелоні, ексголова Європейського центрального банку Маріо Драгі, тісно співпрацював з Макроном і Шольцем над формулюванням відповіді ЄС на російське вторгнення.

Троє політиків разом поїхали до Києва в червні минулого року, щоб зустрітися з Зеленським.

Але теплі стосунки Італії з Німеччиною та Францією значно охолонули в жовтні, коли Мелоні, відома консервативними та євроскептичними поглядами, прийшла до влади, пише Reuters. Судячи з реакції прем'єрки, її такий стан прав не влаштовує.

"Ті, хто вважає, що в ЄС є перший і другий дивізіон, вважає, що Європа має бути клубом, в якому є ті, хто має більше значення, і ті, хто має менше значення, помиляються", - сказала вона.

Хоч політика Мелоні й відрізняється від її попередника, прем'єрка має тверду проукраїнську позицію.

"Ті, хто каже, що Україні не треба допомагати, працюють проти суверенітету та свободи нації", - сказала вона в п'ятницю, додавши, що ЄС продовжуватиме підтримувати Київ.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Торік лідери Італії, Франції та Німеччини зустрічалися із Зеленським у Києві усі разом

Це був активний тиждень для української дипломатії.

Під час свого неанонсованого європейського турне Зеленський за два дні відвідав відразу декілька країн - Велику Британію, Францію та столицю Бельгії Брюссель, де розташована штаб-кквартира ЄС.

Українського президента, який приїхав домовлятися про надання Україні зброї, зокрема сучасних винищувачів, всюди вітали оваціями.