Білий дім та українська розвідка кажуть, що наступу Росії "до 24 лютого" не буде. А коли буде?

1 година тому

Автор фото, Getty Images

В українській розвідці кажуть, що в Росії немає ресурсів, аби розпочати широкомасштабний наступ до річниці вторгнення 24 лютого. Тим часом у Вашингтоні очікують нового російського наступу навесні.

"У той час, як поширюється інформація про запланований на 24 лютого широкомасштабний наступ Росії, українська військова розвідка повідомляє, що Росія вже розпочала повномасштабний наступ 24 лютого минулого року, який триває й сьогодні", — заявив представник Головного управління розвідки міноборони України Андрій Черняк у коментарі виданню Kyiv Post.

Нині, за словами представника розвідки, Росія "намагається знайти слабкі місця в нашій обороні" і планує активізувати зусилля на сході України.

"За нашою інформацією, російське командування не має достатніх ресурсів для широкомасштабних наступальних дій. Головною метою російських військ залишається досягнення хоча б якогось тактичного успіху на сході України", - заявив представник ГУР.

Андрій Черняк також повторив вже висловлену керівництвом України тезу про те, що Росії не вистачає високоточної зброї, хоч і продовжує масовані ракетні обстріли України.

"Росіяни вже використали понад 80 відсотків високоточних ракет. Вони намагаються відновити своє виробництво, але поки це їм не вдається", — заявив представник української розвідки.

Водночас координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що попри те, що бої на сході України стають дедалі запеклішими, масованого наступу варто очікувати навесні, коли Росія збере для цього необхідні ресурси. А поки що зимові місяці Кремль використовує для того, аби поповнити запаси, провізію, переозброїти сили, поповнити особовий склад.

"Ми бачимо, що росіяни продовжують вести наступальні дії на Донбасі. Бойові дії навколо Бахмута залишаються жорстокими, навіть зараз, коли ми з вами тут розмовляємо", - заявив представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, додавши, що надалі бої ставатимуть ще жорстокішими.

Через це США й інші партнери України впродовж останніх тижнів збільшили поставки військової допомоги.

Тим часом власник російської ПВК "Вагнер" Євген Пригожин в інтерв'ю пропагандисту Семену Пегову заявив, що лише для повної окупації Луганської та Донецької областей Росії треба продовжувати війну не менше півтора року.

"Якщо нам треба йти до Дніпра, то тоді роки три (потрібно), а якщо нам треба "закрити" "ДНР" та "ЛНР", треба ще хоча б роки півтора-два попрацювати", - йдеться у відеоанонсі інтерв'ю Пригожина.

Під час візиту до Британії цього тижня український президент Володимир Зеленський заявив, що Києву та його союзникам варто зробити так, щоб росіяни думали, коли буде український наступ.