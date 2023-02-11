"Не випадковість, а свідома позиція": в ОП підрахували, скільки дають в бюджет Росії західні компанії

55 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP Підпис до фото, Магазин Leroy Merlin у Підмосков'ї у березні 2022 року

За майже рік після того, як Росія вторглася в Україну, російський ринок залишили лише 9% із майже півтори тисячі світових компаній, що були присутні там до війни.

Такі дані навів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Телеграм.

За його інформацією, серед компаній, що залишилися в Росії, успішно працюють та платять мільярдні податки до російського бюджету, майже п'яту частину становлять німецькі, 12,4% - американські, 7% - японські.

У списку тих, хто залишився, Михайло Подоляк згадує знані світові бренди: METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble.

Серед західних банків, що досі присутні в Росії, особливо виділяється австрійський Raiffeisen. Він збільшив прибуток у Росії на 313%, а 2022 рік прибуток російського філіалу склав 474 мільйони євро, і це найбільша сума серед філіалів Південно-Східної Європи. зазначає Михайло Подоляк.

"Податок на прибуток компаній у Росії - 20%. Отже, Raiffeisen за останній фінансовий рік поповнив російську казну на 94,8 мільйона євро тільки цим податком. Сума інших зборів набагато більша. Тобто це і є податок на війну, на вбивства українців", - підраховує представник офісу українського президента.

Загалом, зазначає Михайло Подоляк, "загальний річний виторг цих 1200+ компаній у Росії - майже 290 мільярдів доларів. Це п'ята частина ВВП РФ".

Крім того, нагадує представник президентського офісу, західні компанії, що працюють в Росії, відповідно до закону мають сприяти призову працівників до армії та фінансувати їхнє військове спорядження.

"Не вийти з ринку РФ за рік повномасштабної війни - це не випадковість, а свідома позиція, - вважає Михайло Подоляк, і наголошує: Пасивна бездіяльність - це також злочин. Поповнюючи російський бюджет мільярдами доларів, вони заважають швидко та в правильний спосіб завершити війну".

Автор фото, UKRINFORM Підпис до фото, Магазин Leroy Merlin у Києву у березні 2022 року

Те, як західний бізнес працює в Росії під час її війни проти України вивчають різні дослідницькі команд - як українські, так і закордонні. Їхні дані головним чином співпадають у тому, скільки компаній працювали в Росії до війни і скільки остаточно залишили російський ринок, а різняться лише підходом до тих компаній, що лише оголосили про плани виходу.

За даними Київської школи економіки (KSE), що регулярно відстежує, які західні компанії вийшли з Росії, а які залишилися, станом на 5 лютого продовжують свій російський бізнес 1 209 компаній, тоді як кількість компаній, що повністю завершили свій вихід з російського ринку становить 183.

Разом із тим, згідно із дослідженнями KSE, 493 компаній скорочують інвестиції та діяльність, 1145 компанії призупиняють діяльність та перебувають в процесі виходу в Росії.

Список тих, хто вийшов, залишися чи вийшов "наполовину" постійно змінюється.

Деякі компанії одразу заявили, що не підуть з Росії, бо мають "гуманітарну місію" постачати харчі, ліки та критично важливі послуги. Інші ще навесні 2022 року оголосили, що мають вийти з російського ринку до кінця року, проте так і не зробили цього, дехто зробив це частково.