Резиденції Путіна поєднали секретною залізницею - ЗМІ

18 хвилин(и) тому

Автор фото, AFP

До всіх основних резиденцій Володимира Путіна ведуть спеціальні залізничні гілки, а поряд з ними збудували секретні станції, пише видання "Проєкт".

Висновки розслідувачів видання підтверджують відповідну публікацію центру "Досьє", яку випустили напередодні. У ній йшлося, що Путін останнім часом частіше пересувається на особистому броньованому поїзді.

Як пише "Проєкт", восени 2022 року кореспондент видання виявив на території Валдайського національного парку залізничну станцію, що охороняється, з вертолітним майданчиком. Це було поряд з селом Довгі Бороди — а це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним валдайської резиденції.

Троє місцевих жителів повідомили "Проєкту", що станція та спеціальна залізнична гілка до неї збудовані тільки для президента.

Ще одна станція є у Ново-Огарьово, вона з'явилася у 2015 році і розташована за 400 метрів від резиденції Путіна.

Крім того, у сочинської резиденції "Бочарів струмок" також є платформа та нова залізнична гілка, прихована парканом від колій, якими ходять звичайні електрички, стверджує "Проєкт".

Автор фото, AFP

За даними центру "Досьє", Путін регулярно пересувається броньованим спецпоїздом. Це продиктоване міркуваннями таємності: пересування президентських літаків можна відстежити за допомогою різних сервісів, зазначають журналісти.