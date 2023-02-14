Резиденції Путіна поєднали секретною залізницею - ЗМІ
До всіх основних резиденцій Володимира Путіна ведуть спеціальні залізничні гілки, а поряд з ними збудували секретні станції, пише видання "Проєкт".
Висновки розслідувачів видання підтверджують відповідну публікацію центру "Досьє", яку випустили напередодні. У ній йшлося, що Путін останнім часом частіше пересувається на особистому броньованому поїзді.
Як пише "Проєкт", восени 2022 року кореспондент видання виявив на території Валдайського національного парку залізничну станцію, що охороняється, з вертолітним майданчиком. Це було поряд з селом Довгі Бороди — а це найближчий населений пункт до улюбленої Путіним валдайської резиденції.
Троє місцевих жителів повідомили "Проєкту", що станція та спеціальна залізнична гілка до неї збудовані тільки для президента.
Ще одна станція є у Ново-Огарьово, вона з'явилася у 2015 році і розташована за 400 метрів від резиденції Путіна.
Крім того, у сочинської резиденції "Бочарів струмок" також є платформа та нова залізнична гілка, прихована парканом від колій, якими ходять звичайні електрички, стверджує "Проєкт".
За даними центру "Досьє", Путін регулярно пересувається броньованим спецпоїздом. Це продиктоване міркуваннями таємності: пересування президентських літаків можна відстежити за допомогою різних сервісів, зазначають журналісти.
Зовні спецпоїзд Путіна майже не відрізнятиметься від інших потягів російської залізниці, зазначали в "Досьє".