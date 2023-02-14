Російські кораблі оснастили тактичною ядерною зброєю - розвідка Норвегії

30 хвилин(и) тому

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Кораблі російського військово-морського флоту почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю - вперше за останні 30 років, стверджує розвідка Норвегії.

У її щорічній доповіді, оприлюдненій 13 лютого, йдеться, що основна частина ядерних сил розміщена на підводних човнах і кораблях Північного флоту. З огляду на ослаблення звичайного оборонного потенціалу значення ядерної зброї для Росії значно зросла, пишуть автори доповіді.

"Тактична ядерна зброя становить особливо серйозну загрозу у кількох оперативних сценаріях, у яких можуть брати участь країни НАТО", - вважає розвідка.

Норвезький портал The Barents Observer, коментуючи доповідь, назвав це припущення "сенсаційною новиною".

"За радянських часів кораблі з Сєвєроморська ходили в море з тактичною ядерною зброєю, але підтверджень того, що ядерна зброя невеликої потужності є в морі, не було з часів Холодної війни", - йдеться у публікації.

Напередодні заступник начальника розвідувальної служби Норвегії Ларс Нордрам заявив, що Росія найближчими роками стане ще більш "авторитарною та мілітаризованою".

Він виходить з того, що пропаганда та маніпулювання громадською думкою найближчими роками лише посиляться, а Москва шукатиме ще тісніших зв'язків з авторитарними режимами в усьому світі.

Нордрам назвав війну "катастрофою для Росії", за його оцінкою, понад 100 тис. солдатів вже вбито або поранено.

Міністерство оборони Росії поки що не коментувало доповідь норвезьких розвідслужб.

Шість кораблів на дно одним залпом

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Тактична ядерна зброя (ТЯЗ) - це невеликі ядерні боєприпаси, призначені для завдання ударів по цілях чи скупченню військ противника на полі бою чи найближчому тилу.

На флоті ними можуть оснащувати як артилерійські гармати, так і корабельні крилаті ракети, палубну авіацію, й навіть підводну зброю - торпеди, глибинні бомби, якірні і донні міни. За часів Холодної війни ядерний арсенал мали на борту багато кораблів - наприклад, класу фрегата.

Про потенційну міць тактичних ядерних боєприпасів говорить випробування радянської ядерної торпеди 10 жовтня 1957 року. Тоді одним ударом субмарини з відстані 10 км було знищено відразу шість навчальних мішеней - чотири надводні кораблі і два підводні човни. Аналогічні випробування проводилися й у США.

29 травня 1990 року президенти СРСР і США Михайло Горбачов та Джордж Буш-старший домовилися про скорочення тактичних ядерних озброєнь та зниження їхньої боєготовності. Прагнення скоротити ТЯЗ було обопільним, але ініціатива походила, швидше, від США.

17 вересня 1991 року Буш заявив про вивезення на територію Сполучених Штатів усіх артилерійських снарядів та боєголовок тактичних ракет з їх подальшою ліквідацією, зняття ТЯЗ з кораблів, підводних човнів та морської авіації, а також про знищення частини боєголовок морського базування. Через десять днів Горбачов заявив про готовність Москви піти на симетричні заходи.

На початку 1992 року, одразу після розвалу СРСР, президент Росії Борис Єльцин підтвердив прихильність до угоди. Зокрема, Росія зобов'язалася зняти тактичну ядерну зброю з надводних кораблів та багатоцільових підводних човнів, ліквідувати їх на одну третину та скоротити наполовину кількість боєголовок зенітних ракет та авіабомб.

Точних даних про виконання обома країнами взятих на себе зобов'язань немає. Але досі російський і американський флот з ядерного озброєння мали лише балістичні ракети, розміщені на атомних підводних човнах.

"Джентльменська угода"

Про необхідність повернути на російські кораблі тактичну ядерну зброю заявив у серпні 2022 року почесний науковий керівник Саровського ядерного центру академік Радій Ількаєв. За його словами, вони обговорювали це з нині покійним головкомом ВМФ Росії адміралом Володимиром Висоцьким.

"Ми ж велика морська держава і повинні мати відповідний флот для захисту. Але щоб збудувати такий флот, потрібно років 100, це дуже дорого. А поки що потрібно захищатися доступними способами - повернути тактичну ядерну зброю, вона ж лежить на складах, - сказав академік. - Навіщо? Багато хто зараз каже, що наш флот не такий сильний, як раніше".

Він нагадав, що рішення про скорочення тактичних ядерних озброєнь було ухвалено президентом СРСР Михайлом Горбачовим на основі "джентльменської угоди" з американцями.

Скільки у світі тактичної ядерної зброї?

За оцінками незалежних експертів, Росія мала приблизно 2 тисячі одиниць нестратегічної ядерної зброї.

Понад 500 із них - це протикорабельні, протичовнові, протиповітряні ракети, а також торпеди кораблів та підводних човнів, включаючи до 250 ядерних крилатих ракет КР-55 "Гранат". Є також кілька сотень тактичних ядерних авіаційних ракет та глибинних бомб, які може використовувати морська авіація.

США, за тими ж оцінками, мають приблизно 500 одиниць тактичної ядерної зброї - близько 400 авіабомб типу В-61 і 100 крилатих ракет морського базування з ядерними боєголовками.

Пентагон збирався утилізувати авіабомби, але тепер, можливо, плани переглянули.

З п'ятірки офіційних ядерних країн тактичної ядерної зброї не має лише Британія - в неї на озброєнні лише стратегічні сили.

Франція має 60 тактичних боєзарядів авіаційного базування. Підтверджених даних щодо Китаю немає, але тактичні ядерні боєприпаси у нього є. Тактичні ядерні боєприпаси є і в Індії, Пакистану, можливо, в Ізраїлі та Північній Кореї.

Багато ядерних боєприпасів вироблені ще в 1950-60-х роках і вже відпрацювали свій ресурс. За російськими офіційними даними, на початку 2000-х років вони були переміщені на централізовані сховища, а 30% - утилізовано.

Але методика цих підрахунків викликає сумніви, писав 2011 року керівник Центру міжнародної безпеки Інституту світової економіки та міжнародних відносин РАН академік Олексій Арбатов. Він вказував, що тактичну ядерну зброю використовують носії подвійного призначення - ті, що можуть нести звичайне озброєння. Тому скорочення чи ліквідацію ТЯЗ неможливо контролювати підрахунком кількості знищених пускових установок, носіїв чи платформ.

Крім того, у мирний час тактична ядерна зброя, як правило, зберігається на складах, куди сторонніх спостерігачів не допускають.