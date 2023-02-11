Росія осушує Каховське море. Чим це загрожує?

53 хвилин(и) тому

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Росія осушує водосховище у Каховці Херсонської області. Це загрожує постачанню питної води населенню, сільськогосподарському виробництву та створює небезпеку найбільшій у Європі атомній станції - Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє Національне громадське радіо США (NPR) з посиланням на дані із супутників.

Це водосховище на півдні України росіяни контролюють з перших днів вторгнення.

За інформацією NPR, росіяни почали скидати воду з водосховища з листопада 2022 року.

За даними супутників, рівень води у Каховському морі впав до найнижчої позначки за останні три десятиліття. На окремих знімках, наданих комерційними компаніями Planet та Maxar, видно, як у результаті стрімкого падіння рівня води змінюється берегова лінія вздовж водосховища.

Каховське водосховище - це величезне рукотворне озеро, яке ще часто називають морем. Воно є останнім у мережі водосховищ Дніпра. З 1950-х років водосховище забезпечує питною та зрошувальною водою південні регіони України - Херсонську та Запорізьку області.

400-кілометровий канал, що веде від водосховища, забезпечує водою окупований Росією Крим. Після анексії Криму у 2014 році Україна почала відводити воду з каналу, залишивши півострів без води. Влітку 2022 року Росія знову дала воду Криму.

За словами Брайана Кунса, географа зі Шведського університету сільськогосподарських наук, який вивчав сільське господарство на півдні України, водосховище необхідне для забезпечення водою посушливих сільськогосподарських угідь у південній частині країни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Через падіння рівня води берегова лінія відійшла на десятки метрів

Мережа каналів, що ведуть від водосховища, зрошує близько 200 тисяч гектарів земель. На цих територіях вирощують соняшник, зерно та овочі. "Це дуже важливо для місцевих жителів, - каже Кунс.

Наприкінці минулого тижня Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що йому відомо про потенційний ризик, пов'язаний із падінням рівня води у водосховищі.

"Попри те, що зниження рівня води не є безпосередньою загрозою для ядерної безпеки, це може стати причиною для тривоги, якщо дозволити цьому тривати далі", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

За словами Девіда Хелмса, співробітника американського Національного управління океанографії та атмосфери, протягом кількох місяців Росія використала Каховське водосховище для поповнення мережі водосховищ у Криму.

"Там 23 резервуари, і вони заповнені догори", - каже він.

Під час осіннього українського наступу 11 листопада 2022 року російські війська, що відступали, підірвали дорогу через греблю Каховської ГЕС. Ця гребля контролює рівень води у водосховищі.

Були побоювання, що вибух пошкодив греблю, але, наскільки можна зрозуміти, шлюзові ворота не постраждали.

Однак, відразу після вибуху російські сили, схоже, навмисно використовували два крани на контрольованій Росією стороні греблі, щоб відкрити додаткові шлюзові ворота. Це дозволило воді витікати з водосховища.

Дані радіолокаційної альтиметрії показують, що поточний рівень водосховища становить 14 метрів, що приблизно на 2 метри нижче за його нормальну позначку. З грудня рівень води у водосховищі впав до найнижчого значення за 30 років супутникових спостережень.

У заяві української влади від 7 лютого йдеться, що якщо рівень впаде нижче за позначку 13,2 метра, то система охолодження Запорізької атомної електростанції опиниться під загрозою.

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Запорізька обласна військова адміністрація також попереджає, що кілька міст, включаючи Енергодар, Мелітополь та Бердянськ, можуть зіткнутися з нестачею води.

Ці міста перебувають під російською окупацією, тому про ситуацію з водопостачанням там зараз відомо небагато.

Автор фото, HYDROWEB/NPR Підпис до фото, Згідно з супутниковими радіозамірами, з 1 листопада рівень води впав приблизно на 2 метри

Хелмс вважає, що навмисне скидання води - це спроба Росії завдати шкоди економіці України, яка значною мірою залежить від експорту сільськогосподарської продукції.

"Це [для росіян] так само добре, як вивести з ладу цілу електромережу", - каже він.

Брайан Кунс, при цьому, зазначає, що більшість постраждалих сільськогосподарських районів - це територія, яку контролює Росія.

"Здається дивним, що росіяни використовують тактику "випаленої землі" на території, яку, за їхніми публічними заявами, вони хочуть зберегти", - каже він.

Автор фото, SATELLITE IMAGE (C) 2022 MAXAR TECHNOLOGIES Підпис до фото, Пошкодження греблі Нової Каховки 11 листопада 2022 року