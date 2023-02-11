Світла стане більше? В Україні запустили два блоки АЕС

27 хвилин(и) тому

Автор фото, SERGEY DOLZHENKO/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Після ремонту у роботу повернули два енергоблоки на одній українських з атомних електростанцій. Це зменшить дефіцит генерації електроенергії, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у телемарафоні.

За словами міністра, запуск двох блоків суттєво зменшить дефіцит генерації в енергосистемі та дозволить скоротити відключення світла.

Дефіцит генерації, разом із проблемами в передачі електроенергії, є основними двома причинами, чому відключають електроенергію.

"Вчора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні, за рахунок запуску відповідних блоків, ми суттєво зменшуємо дефіцит в системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень", - заявив Галущенко.

З запуском двох блоків енергосистема країни додатково отримає 1220 МВт електроенергії. Загалом АЕС на підконтрольній Україні території вже найближчими днями вироблятимуть близько 7700 МВт електроенергії, наголосив очільник "Енергоатому" Петро Котін.

Тепер в енергосистемі України працюють усі дев'ять енергоблоків атомних електростанцій, що розташовані на підконтрольній державі території.

Ще шість енергоблоків окупованої росіянами Запорізької АЕС зупинені.

Енергосистему України росіяни атакують вже понад чотири місяці.

10 лютого Росія завдала по Україні нового ракетного удару. Внслідок цього є руйнування у столиці та багатьох регіонах. Є загиблі та поранені. Ракетний обстріл 10 лютого міністр енергетики назвав одним з наймасовіших.

Були влучання в обʼєкти гідро- і теплової генерації, розповів пан Галущенко. Поцілили також в об'єкти передачі електроенергії. Це призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях. Для мінімізації наслідків атаки аварійні служби відключали світло.

Автор фото, телеграм Підпис до фото, Наслідки ранкового удару по Запоріжжю

Перед цим вночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами, спрямовуючи їх на електростанції та об'єкти системи передачі.