ЗСУ відвоювали деякі втрачені позиції - Залужний

1 година тому

Автор фото, MARKO DJURICA Reuters

На деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

За словами Залужного, найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, де росіяни щодня здійснюють до 50 атак.

Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки, де за словами Залужного, ЗСУ надійно тримають оборону.

"Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - повідомив Залужний.

У розмові з генералом Міллі Залужний поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.

Російські війська після захоплення Соледару продовжують стискати кільце навколо Бахмуту. Зараз це місто - головна ціль армії РФ. Очільник російського міністерства оборони Сергій Шойгу заявив 7 лютого, що ситуація біля Бахмуту для його військ "розвивається успішно".

11 лютого у вечірньому зведення Генштабу йшлося, що Росія посилює своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Автор фото, CHRIS MOGRATH

Ввечері 10 лютого та в ніч проти 11 росіяни атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, лише з шостої години вечора п'ятниці і до півночі українські ППО знищили два десятки "шахедів", які росіяни запускали зі східного узбережжя Азовського моря.