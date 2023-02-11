ЗСУ відвоювали деякі втрачені позиції - Залужний
На деяких ділянках фронту ЗСУ вдалося відновити раніше втрачені позиції і закріпитися там.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час розмови з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
За словами Залужного, найбільш напружена ситуація сьогодні на Донецькому напрямку, де росіяни щодня здійснюють до 50 атак.
Запеклі бої тривають в районі Вугледара і Марʼїнки, де за словами Залужного, ЗСУ надійно тримають оборону.
"Попри постійний тиск ворога, ми продовжуємо утримувати під контролем Бахмут і вживаємо заходів для стабілізації лінії фронту довкола цього міста", - повідомив Залужний.
У розмові з генералом Міллі Залужний поділився занепокоєнням у звʼязку з використанням Росією морських надводних дронів, що створює загрозу цивільному судноплавству в Чорному морі.
Російські війська після захоплення Соледару продовжують стискати кільце навколо Бахмуту. Зараз це місто - головна ціль армії РФ. Очільник російського міністерства оборони Сергій Шойгу заявив 7 лютого, що ситуація біля Бахмуту для його військ "розвивається успішно".
11 лютого у вечірньому зведення Генштабу йшлося, що Росія посилює своє угруповання військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Ввечері 10 лютого та в ніч проти 11 росіяни атакували критичну інфраструктуру України у кількох регіонах. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, лише з шостої години вечора п'ятниці і до півночі українські ППО знищили два десятки "шахедів", які росіяни запускали зі східного узбережжя Азовського моря.
10 лютого Росія завдала по Україні нового ракетного удару. Внаслідок цього є руйнування у столиці та багатьох регіонах.