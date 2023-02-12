Шотландець випадково створив будинок Гобіта. Про саму книгу він ніколи не чув

Ендрю Томсон

BBC Scotland

17 хвилин(и) тому

Підпис до фото, Стюарт Грант каже, що захопився оновленням старої ферми

Стюарт Грант кілька десятиліть ремонтував занедбану ферму, перетворивши її на вишукано оздоблену хатинку, яку охрестили будинком Гобіта.

Утім, 90-річний чоловік каже, що не планував цього, коли розпочав роботу у 1980-х роках.

"Це дійсно помилка. Такого наміру не було", - каже Стюарт.

"Коли я почав цим займатися, я отримував величезне задоволення від роботи".

"Я захопився, і ось чим все завершилося".

Казкова хатинка стоїть у лісі в Глен-Аффрік у гористій місцевості в Шотландії, Гайлендс.

Земельну ділянку, на якій стояв занедбаний будинок і напівзруйнований хлів для худоби, чоловік придбав ще у 1984 році.

Підпис до фото, Стюарт біля дверей у хатинку, які він прикрасив вручну

Спочатку нерухомість належала шевцю. Протягом багатьох років у хліву мешкали корова, осел і свиня.

Стюарт, умілий столяр, вирішив самотужки відремонтувати будинок, щоби оселитися в ньому після того, як він повернувся з Австралії, де провів 14 років.

Однак перед тим, як почати ремонт будинку, він вирішив перетворити на тимчасове житло хлів.

Але згодом ремонтні роботи переросли у справу його життя і справжню любов.

Коли він починав, у будинку не було дверей - лише чотири стіни та два входи.

Згодом він провів на ділянку електрику, але на початку його єдиним побутовим електроприладом була лампочка на 100 Вт.

Через багато років Стюарт перетворив помешкання для худоби на затишну оселю. З будівельних матеріалів він використовував переважно деревину, а всередині хатинки встановив стару піч, врятовану зі звалища.

Він також зробив вітражі та вирізав з дерева голови сов на кожній сходинці.

Стюарт багато років працював з деревиною. Спочатку він був лісорубом у часи, коли ліс перевозили ще на конях Клейдесдаль, шотландська порода тяглових коней.

Потім він вчився на столяра і працював на лісопильних заводах у Шотландії та Австралії.

Круглі двері оселі та її загальне оздоблення спонукали сусідів та відвідувачів прозвати споруду хатинкою Гобіта.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Стюарт ніколи не дивився фільмів, знятих за книгами Дж. Р. Р. Толкіна

Але, як сказав сам Стюарт програмі BBC Radio, це "просто збіг".

Він не читав книг Дж. Р. Р. Толкіна "Гобіт" чи "Володар перснів" і не бачив жодної екранізації цих творів у кіно чи на телебаченні.

Для Стюарта це просто дім - і він вважає, що в цьому немає нічого особливого.

Він все ще працює над переобладнанням головного будинку, але жартує, що на момент завершення проєкту йому виповниться 130 років. Чоловік визнає, що з віком робота уповільнилась.

Утім, попри стільки років важкої праці, щоб перетворити хлів на будинок, він все одно здається принадою для худоби, жартує чоловік.